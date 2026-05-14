Per la Cmd un’offerta di acquisto da Edge Group

CMD, azienda italiana specializzata nella progettazione, prototipazione e sviluppo di sistemi di propulsione avanzati per applicazioni automobilistiche, marine e aeronautiche, ha ricevuto una proposta di acquisizione da EDGE Group, azienda fondata nel 2019 con base negli Emirati Arabi, tra i principali gruppi tecnologici internazionali.

La proposta prevede l’acquisizione di una partecipazione di controllo. Ieri, nel polo produttivo di CMD ad Atella, in Basilicata, alla presenza delle istituzioni locali, si è svolto l’incontro per la firma dell’accordo preliminare di transazione: da un lato, Omar Al Zaabi, President Commercial di EDGE Group; dall’altro, Mariano Negri, azionista di maggioranza e discendente della famiglia fondatrice dell’azienda che ha oltre 35 anni di esperienza nella motoristica e oggi player di rilievo internazionale nei sistemi integrati di propulsione avanzata.

L’accordo rappresenta un moltiplicatore di opportunità per l’azienda italiana che ha sempre scelto di restare in Basilicata, dov’è nata nel 1989, investendo costantemente in ricerca e sviluppo e innovazione, tanto da essersi guadagnata una solida reputazione internazionale per precisione tecnica, innovazione e standard qualitativi senza compromessi, fino ad attrarre l’attenzione di EDGE Group, che con questa mossa strategica punta a espandere la sua presenza nell’ingegneria avanzata, nell’Industria 4.0 e nelle soluzioni energetiche.

L’operazione combina quindi la competenza, la storicità, il radicamento di CMD in un’area produttiva ad alto potenziale, con la portata globale e la forza finanziaria di EDGE Group.

Per CMD questo comporta nell’immediato: maggiori investimenti di capitale e accesso a nuovi mercati regionali e internazionali; e in prospettiva: ampliamento della capacità produttiva, ulteriore accelerazione delle attività di ricerca e sviluppo e avanzamento del posizionamento sia nei sistemi di propulsione convenzionali che in quelli di prossima generazione (l’azienda è già fortemente focalizzata sui sistemi di propulsione ibridi).

I leader di entrambe le organizzazioni hanno sottolineato una visione condivisa incentrata sulla creazione di valore a lungo termine per l’azienda italiana, la sua comunità, il territorio, il settore nazionale e internazionale. Tra gli obiettivi: quello di creare una piattaforma integrata in grado di sviluppare prodotti competitivi “export‑ready” per automotive, aeronautica e marine, con la produzione di alta qualità basata in Europa, contribuendo al contempo alla crescita continua e al progresso tecnologico globali.

Hamad Al Marar, Managin Director and CEO di EDGE Group, ha dichiarato: “con la stipula di questo accordo, compiamo un passo importante nella costruzione di un hub di propulsione europeo altamente efficiente che integrerà e rafforzerà la presenza industriale globale di EDGE. Grazie alla comprovata competenza di CMD nei motori a pistoni e nelle tecnologie di propulsione avanzate, accelereremo lo sviluppo di prodotti competitivi e pronti per l’esportazione, che soddisfano i requisiti più esigenti dei nostri clienti del settore aeronautico, automobilistico e marittimo.”

Mariano Negri, Amministratore Delegato di CMD Group, ha dichiarato: “Unire le forze con EDGE rappresenta una potente opportunità industriale per CMD, i nostri dipendenti e i nostri partner.

Con il supporto di EDGE, saremo in grado di ampliare le nostre tecnologie, espandere la nostra portata internazionale e investire ulteriormente nell’innovazione, mantenendo e rafforzando al contempo le nostre radici industriali italiane e il nostro impegno per la qualità, l’affidabilità e l’eccellenza tecnologica.

Sono orgoglioso al pensiero che la nostra CMD possa diventare la casa europea dei motori EDGE: progettati e costruiti in Italia per competere nel mondo. In un momento in cui molte aziende italiane rischiano di disperdere valore delocalizzando, è motivo di orgoglio che un colosso internazionale scelga di associare il proprio nome, insieme al nostro, all’asset della qualità prodotta in Italia.”

L’operazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura e alle approvazioni normative e governative applicabili, il cui esito è previsto entro la fine dell’anno. Sino ad allora, CMD continuerà a operare come società indipendente sotto la guida del suo attuale team dirigenziale, garantendo la piena continuità per clienti, fornitori e dipendenti.

Qualora tutte le condizioni previste risultino soddisfatte, EDGE e gli attuali azionisti di CMD, che continueranno a investire nella società con una quota di minoranza significativa e a ricoprire i ruoli manageriali chiave, definiranno congiuntamente un piano di integrazione dettagliato volto a massimizzare le sinergie industriali, salvaguardare il know-how critico e accelerare l’implementazione di un’offerta di propulsione completa nei segmenti aeronautico, automobilistico e marittimo.