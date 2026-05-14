ONORARE LA MEMORIA E CELEBRARE LA VITA! UN’OPERA D’ARTE PUBBLICA PER I 40 ANNI DALLA FRANA DI SENISE.

Cari concittadini,

per il 40° anniversario della Frana di Senise, la Pro Loco desidera promuovere un’azione artistica che possa contribuire a rendere sempre vivo quel ricordo e a mantenere uno sguardo rispettoso, vigile e attento su ciò che è accaduto.

L’idea è quella di contribuire alla realizzazione di un’opera d’arte murale in uno spazio pubblico molto frequentato e centrale per il nostro paese, coinvolgendo un artista visivo che lavora in diversi campi, dalle illustrazioni per l’editoria alla realizzazione di opere murarie. Vogliamo usare l’arte perché siamo convinti che sia un ottimo strumento per far riflettere, per smuovere le coscienze e dare voce alle emozioni. Attraverso questo progetto vogliamo innanzitutto onorare la memoria delle otto persone che purtroppo all’alba del 26 luglio 1986 hanno perso la vita e vogliamo farlo con un gesto corale e sentito, un’azione collettiva e partecipata. Crediamo sia giusto non restare in silenzio, ma far parlare i cuori, far rivivere un ricordo per creare qualcosa di nuovo per la nostra comunità, che porti un messaggio di bellezza, di positività, di amore.

Vogliamo farlo in primis per chi purtroppo non c’è più, per quei genitori e quei figli che hanno perso tutto, per risvegliare quel sentimento di amore, solidarietà e vicinanza che la comunità di Senise dimostrò di avere quaranta anni fa e che anche in questa occasione può manifestare. Desideriamo farlo per loro e per tutta la cittadinanza, pensando soprattutto ai più giovani, che rappresentano il nostro futuro, affinchè possano conoscere una vicenda che ha segnato la storia del nostro paese e possano tramandarne la memoria. Un simile progetto diventa così patrimonio collettivo e pertanto, l’intera comunità deve sentirsi coinvolta.

Ecco perchè chiediamo il sostegno a tutti voi, lo chiediamo ad ogni singolo cittadino, così che tutti insieme possiamo lasciare un segno, una traccia di bellezza nel nostro paesaggio urbano e restituire ad una comunità colpita da un avvenimento tragico un messaggio di fiducia e di speranza. I colori, le forme, l’imponenza che contraddistinguono opere pubbliche come i murales, rappresentano un manifesto costante, vivo, potente, visibile nel quotidiano.

Affinchè tutti possiamo sostenere l’iniziativa, abbiamo pensato di dare vita a una raccolta fondi alla quale si potrà aderire con qualsiasi somma, anche simbolica. Le donazioni potranno essere erogate sia di persona che in forma virtuale, attraverso il web, così da dare la possibilità anche ai senisesi non residenti, ma desiderosi di dare un contributo, di poterlo fare anche a distanza. Siamo fiduciosi che questa iniziativa starà a cuore a tutti i senisesi e stimolerà un grande spirito di comunità, un sentimento di amore e tanta generosità.

Contiamo sul sostegno di tutti!

Grazie!

Pro Loco Senise APS