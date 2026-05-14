MAC E DIGIT@L POWER PORTANO LA NARRAZIONE CULTURALE DENTRO LA CAMMINATA SOLIDALE “IN CAMMINO PER VivaAle”

Sabato 16 maggio a Lavello il percorso urbano “Camminare per attraversare la storia” tra archeologia, memoria e innovazione digitale a sostegno della solidarietà.

Una città che cammina insieme può trasformare il territorio in uno spazio di relazione, consapevolezza e identità condivisa.

Nasce da questa visione la partecipazione di MAC – Movimento di Arte e Cultura, capofila del progetto “Digit@l Power – La forza della differenza” alla prima Camminata SolidAle “In cammino per ViVaAle”, promossa dalla Fondazione Alessandra Bisceglia ViVa Ale ETS in programma sabato 16 maggio a Lavello.

L’iniziativa, organizzata nel mese dedicato alla sensibilizzazione sulle anomalie vascolari, nasce con l’obiettivo di sostenere le attività delle “Stanze di Ale”, il progetto attraverso cui la Fondazione offre servizi gratuiti di consulenza specialistica, supporto psicologico e assistenza alle persone affette da anomalie vascolari e alle loro famiglie.

La partenza è prevista alle ore 8.30 dalla sede della Fondazione presso il Poliambulatorio di Lavello. Il percorso urbano, aperto alla cittadinanza e costruito grazie alla collaborazione di numerose associazioni del territorio, unirà il valore della solidarietà alla riscoperta culturale della città.

All’interno della manifestazione, MAC – Movimento di Arte e Cultura presenterà il nuovo percorso urbano culturale “Camminare per attraversare la storia”, realizzato nell’ambito del progetto Digit@l Power, finanziato dall’Accordo di Programma (ADP) 2022/2024 – Linea B, promosso dalla Regione Basilicata in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell’ambito delle iniziative di rilevanza locale rivolte al Terzo Settore (artt. 72 e 73 del D.Lgs. 117/2017).

L’iniziativa si inserisce nelle azioni dedicate all’inclusione sociale, alla riduzione del divario digitale e alla promozione dell’empowerment femminile attraverso percorsi partecipativi, culturali e formativi.

La passeggiata sarà guidata dall’archeologa Maria Grazia Liseno, direttrice del Museo Civico Antiquarium di Lavello Forentum Ritrovato, e accompagnerà i partecipanti in un attraversamento simbolico e fisico della memoria urbana cittadina. Un itinerario che intreccia archeologia, devozione popolare, paesaggio urbano e identità collettiva, raccontando Lavello come luogo costruito sul dialogo continuo tra epoche diverse.

Dall’antica Forentum daunio-romana ai luoghi della spiritualità e della memoria contemporanea, il percorso propone una lettura del territorio capace di connettere storia e innovazione attraverso strumenti accessibili e partecipativi.

Elemento centrale del progetto sarà infatti la realizzazione di una segnaletica culturale permanente con QR Code installati lungo le tappe dell’itinerario. I visitatori potranno così accedere ad approfondimenti digitali dedicati ai principali luoghi attraversati, contribuendo a costruire una nuova modalità di fruizione del patrimonio culturale locale.

Nelle prossime settimane saranno le donne coinvolte nel progetto Digit@l Power a realizzare ulteriori materiali audiovisivi e contenuti multimediali per implementare gli approfondimenti del percorso, trasformando competenze digitali, creatività e narrazione territoriale in strumenti concreti di valorizzazione culturale e condivisione.

La partecipazione alla Camminata SolidAle rappresenta così un’occasione per mettere in relazione salute, solidarietà, cittadinanza attiva e patrimonio culturale, restituendo al cammino il suo significato più profondo: quello di esperienza condivisa capace di generare comunità.