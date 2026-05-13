Sin, Basilicata all’avanguardia nella sorveglianza sanitaria

In particolare, per la Val Basento l’azione ha riguardato capillarmente i comuni di Ferrandina, Grottole, Miglionico, Pisticci, Pomarico e Salandra.

Allo stato attuale è in fase di elaborazione la ricognizione dei dati di esposizione di popolazione disponibili per ciascuno dei Sin, anche con riferimento ad indagini di biomonitoraggio.

“La nostra priorità – ha spiegato Latronico – è l’istituzione di un sistema di sorveglianza permanente. Grazie alla collaborazione tra l’Arpab, l’Asp, l’Asm, l’Irccs Crob, l’Ufficio Prevenzione Regionale, oltre che dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, abbiamo finalmente integrato i dati ambientali con quelli epidemiologici e socio-economici.

Questo ci permette di agire contro le diseguaglianze e di strutturare programmi di prevenzione primaria e secondaria mirati, con un’attenzione specifica al rischio cardiovascolare e alle patologie croniche”.

“La disponibilità di informazioni accurate – ha concluso Latronico – rappresenta il punto di partenza sia per la realizzazione degli obiettivi di sorveglianza epidemiologica sia per il disegno delle attività di sorveglianza sanitaria sulla popolazione.

I dati raccolti sono la base su cui costruiremo politiche sanitarie sempre più vicine ai bisogni dei territori e dei cittadini che vivono in aree complesse”.