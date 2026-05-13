Sanità nel Senisese, il comitato rilancia la mobilitazione: “Pronti a iniziative forti per difendere il diritto alla salute”

Si intensifica la mobilitazione a difesa della sanità territoriale nel Senisese. Il gruppo di lavoro per la sanità, riunitosi presso la sala della Camera del Lavoro CGIL, ha espresso soddisfazione per la grande partecipazione e per il positivo esito della manifestazione svoltasi venerdì scorso.

Un risultato importante, sottolineano i partecipanti, ma che rappresenta soltanto il primo passo di un percorso di mobilitazione destinato a proseguire nelle prossime settimane.

Nel corso dell’incontro è stata ribadita la necessità di seguire con la massima attenzione gli sviluppi istituzionali riguardanti il futuro dei servizi sanitari del territorio, con particolare riferimento all’Hub sanitario e al Presidio Ospedaliero di Chiaromonte, strutture considerate essenziali per garantire il diritto alla salute dei cittadini dell’area.

Il gruppo di lavoro ha deciso di riconvocarsi per venerdì 15 maggio alle ore 19.00, sempre presso la sede della Camera del Lavoro CGIL.

Nel caso in cui, nel frattempo, non dovessero essere convocati incontri istituzionali tra i sindaci del territorio, il Presidente della Regione Basilicata, l’Assessore regionale alla Sanità, la Quarta Commissione consiliare e gli altri organismi competenti del Consiglio e della Giunta regionale, il gruppo ha già annunciato la volontà di mettere in campo nuove iniziative di protesta.

Si tratterebbe, fanno sapere i promotori, di azioni di mobilitazione “anche molto forti ed eclatanti”, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione delle istituzioni e difendere con determinazione i servizi sanitari del Senisese.

La vertenza, dunque, resta aperta e la comunità si prepara a proseguire la battaglia per garantire un sistema sanitario efficiente e accessibile a tutti.