Potenza, maxi operazione antidroga dei Carabinieri: quattro persone fermate tra centro e periferia

Importante operazione antidroga condotta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Potenza nel corso dell’ultimo weekend.

I controlli straordinari messi in campo nel capoluogo lucano e nelle aree limitrofe hanno portato all’individuazione di quattro persone coinvolte, a vario titolo, in attività legate allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione ha interessato sia le zone periferiche sia il centro cittadino, grazie a un’azione coordinata tra il Nucleo Operativo e Radiomobile e le Stazioni territoriali dell’Arma.

Il primo intervento è avvenuto lungo le principali vie di collegamento verso l’hinterland potentino. In contrada Costa della Gaveta, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Potenza, con il supporto della Stazione di Picerno, hanno fermato un uomo di 40 anni che viaggiava a bordo di uno scooter.

Durante il controllo sono stati sequestrati circa 11 grammi di cocaina e una somma di denaro contante ritenuta riconducibile all’attività di spaccio.

Le successive perquisizioni, estese anche a un’abitazione nel comune di Cancellara con il supporto della Compagnia di Acerenza e della locale Stazione dei Carabinieri, hanno consentito di recuperare ulteriori 42 grammi di cocaina e circa 3.500 euro in contanti.

Per i due uomini coinvolti, rispettivamente di 40 e 60 anni, l’Autorità giudiziaria ha disposto misure cautelari differenti: obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria per il primo e divieto di dimora in Basilicata per il secondo.

Contemporaneamente, i controlli si sono concentrati anche nel centro storico di Potenza, in particolare nelle aree maggiormente frequentate dai giovani. In via Rosica, i militari hanno sorpreso due cittadini stranieri, di 24 e 18 anni, mentre cedevano hashish a un acquirente.

L’intervento immediato ha permesso di bloccare la cessione della droga, sequestrare lo stupefacente e trasferire i due fermati presso la Casa Circondariale di Potenza. L’acquirente, invece, è stato segnalato alla Prefettura come assuntore.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza ha successivamente convalidato i provvedimenti, disponendo per gli indagati l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. Resta ferma, come previsto dalla legge, la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

L’attività svolta conferma il costante impegno dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti e nel presidio del territorio, attraverso controlli quotidiani finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei fenomeni criminali legati allo spaccio di droga.