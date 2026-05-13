PhD Day: al centro ricerca, innovazione e formazione

L’Università degli Studi della Basilicata ospita, presso la Sala Riunioni del Dipartimento di Scienze di Base e Applicate (DiSBA), Edificio 3A Nord, piano III, il PhD Day, evento di respiro internazionale dedicato alle dottorande e ai dottorandi del Dipartimento.

L’iniziativa, organizzata dalla coordinatrice del Dottorato in Scienze, prof.ssa Patrizia Falabella, insieme al comitato scientifico composto dai proff. Fabrizio Agosta, Francesco Ambrosio, Antonio Vassallo e dalla dott.ssa Carmen Scieuzo, si propone come momento di incontro tra ricerca, formazione e innovazione, favorendo il dialogo con il mondo degli stakeholder.

Nel corso della giornata, i dottorandi dell’ultimo anno presenteranno i risultati delle loro attività di ricerca, mentre i più giovani parteciperanno a una poster session dedicata al confronto scientifico.

Il programma prevede inoltre testimonianze di dottori di ricerca attivi in ambito accademico e industriale, offrendo una panoramica concreta delle opportunità professionali, e seminari tenuti da studiosi di rilievo nazionale e internazionale. Al convegno parteciperanno anche le aziende partner dei progetti di dottorato.

Il PhD Day rappresenta anche un’importante occasione di orientamento per gli studenti magistrali interessati a intraprendere un percorso di ricerca e per i dottorandi che desiderano confrontarsi con diversi sbocchi professionali.

Negli ultimi anni, l’Ateneo ha rafforzato il proprio impegno nell’alta formazione, valorizzando le opportunità del PNRR e consolidando i percorsi di dottorato anche grazie alla collaborazione con le imprese e al sostegno della Regione Basilicata, che ha finanziato borse di studio dal XXXIII al XXXVIII ciclo.

Per l’anno accademico 2025–2026, l’Università ha attivato 31 borse di dottorato nell’ambito dei Patti Territoriali dell’Alta Formazione per le Imprese e ulteriori 13 borse finanziate dalla Regione Basilicata attraverso il Programma Regionale FESR FSE+ 2021–2027. Si tratta di percorsi ad alta vocazione industriale e internazionale, che prevedono anche periodi di mobilità all’estero fino a 12 mesi.

Un impegno che conferma il ruolo strategico dell’Università della Basilicata nel promuovere innovazione, trasferimento tecnologico e sviluppo del territorio.