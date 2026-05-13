Otorinolaringoiatria, un convegno al San Carlo

L’Azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza ospiterà il 16 maggio 2026, nella sala conferenze del Polo Bibliotecario, il convegno scientifico dal titolo “Udito, equilibrio e tumefazioni del collo.

Nuove frontiere diagnostiche e terapeutiche”, organizzato sotto la responsabilità scientifica del dottor Aurelio d’Ecclesia, direttore della unità operativa complessa di Otorinolaringoiatria del nosocomio potentino.

L’evento è rivolto ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta e agli specialisti del distretto cervico-cefalico, con l’obiettivo di rafforzare l’integrazione tra la medicina del territorio e la diagnostica specialistica ospedaliera.

Il programma affronta tre aree tematiche di rilevante impatto clinico: la gestione dei deficit uditivi nelle diverse fasce d’età, dallo screening neonatale alla presbiacusia, con particolare riguardo alle soluzioni riabilitative impiantabili, dall’impianto cocleare (orecchio bionico) alle protesi per la riabilitazione dei deficit uditivi; la diagnosi differenziale delle sindromi vertiginose e dell’instabilità posturale, con particolare attenzione alle manovre di trattamento ambulatoriale; e l’approccio sistematico alle tumefazioni cervicali, in ambito sia pediatrico sia orientato al paziente adulto, con approfondimento del percorso di sospetto oncologico e della gestione dei noduli tiroidei.

Un filo conduttore attraversa l’intera giornata: la definizione di percorsi diagnostici condivisi, capaci di ridurre l’inappropriatezza prescrittiva e razionalizzare l’accesso alle liste d’attesa specialistiche.

“Un’azienda ospedaliera di riferimento regionale ha il dovere di aprirsi al territorio, non soltanto come destinazione finale del paziente complesso, ma come promotore attivo di cultura clinica condivisa” ha dichiarato il direttore generale dell’Azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza, Giuseppe Spera. “Questo convegno rappresenta esattamente quella funzione, con l’obiettivo di costruire un linguaggio comune tra i professionisti della prima linea e i nostri specialisti, nell’interesse diretto della qualità delle cure e della sicurezza dei pazienti”.

Il dottor Aurelio d’Ecclesia, direttore della unità operativa complessa di Otorinolaringoiatria dell’ospedale San Carlo di Potenza e responsabile scientifico del convegno, ha sottolineato la centralità del rapporto con il territorio: “Il distretto testa-collo genera quotidianamente nei pazienti interrogativi e preoccupazioni che arrivano al medico di base prima ancora che allo specialista.

Abbiamo il compito di fornire ai colleghi del territorio strumenti concreti e aggiornati, per trasformare la complessità di questi quadri clinici in percorsi certi e sicuri. Il nostro specialista non può e non deve essere l’unico presidio. Deve essere il punto di arrivo di un processo diagnostico già ben impostato”.

La partecipazione al convegno è valida ai fini dell’aggiornamento professionale continuo, l’iscrizione al convegno è gratuita, ma obbligatoria e dà diritto alla partecipazione ai lavori, ingresso all’area espositiva, coffee break, attestato di partecipazione e attestato ECM (soggetto al conseguimento dei crediti formativi – solo per gli aventi diritto).

Link per l’iscrizione: https://www.comaeventi.com/evento/oto-basilicata-4-0-udito-equilibrio-e-tumefazioni-del-collo-nuove-frontiere-diagnostiche-e-terapeutiche/