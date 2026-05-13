Nocciole alta qualità lucane al gruppo Ferrero

Le nocciole di alta qualità della Basilicata, grazie al lavoro della Rete di Impresa “Basilicata in Guscio”, anche per il 2025 hanno fornito il Gruppo Ferrero. “Nonostante il prolungato periodo di siccità – è scritto in un comunicato stampa – che ha interessato l’intero bacino mediterraneo, gli impianti situati sulle colline lucane hanno resistito alle alte temperature, portando a maturazione nocciole con un ottimo livello qualitativo.

Questo standard elevato è stato possibile grazie alla dedizione degli agricoltori, che hanno applicato diligentemente le buone prassi agronomiche condivise dal comparto Agri-business di Ferrero, perfezionando in particolare le tecniche di raccolta meccanizzata iniziata negli impianti del territorio”.

La Rete ‘Basilicata in Guscio’, nella collaborazione con Ferrero, investe in modo costante sulla qualità delle materie prime e sulla sostenibilità delle filiere, operando nel rispetto delle linee guida condivise e valorizzando l’impegno degli agricoltori attraverso pratiche orientate al miglioramento continuo.

L’incontro con Ferrero ha segnato l’avvio di una partnership strategica finalizzata a promuovere qualità e sostenibilità nel settore.

“Il nostro obiettivo è sostenere l’eccellenza della filiera agroalimentare e promuovere pratiche che garantiscano un futuro sostenibile per i nostri agricoltori e per il settore nel suo complesso”, ha dichiarato Donato Lisanti, rappresentante della Rete di Impresa Basilicata in Guscio.