Ente Parco della Murgia e IUSE, parte il progetto sui “Crediti Laudato si’”

La tutela ambientale diventa anche uno strumento concreto di sviluppo sostenibile. Parte dal Parco della Murgia Materana il progetto sui “Crediti Laudato si’”, primo tassello operativo della collaborazione tra l’Istituto Universitario di Studi Europei (IUSE) di Torino e l’Ente Parco della Murgia Materana.

Dopo la firma della convenzione quadro tra i due enti, già annunciata nelle scorse settimane, prende così forma la prima iniziativa concreta nata dalla partnership, con l’obiettivo di coniugare tutela del paesaggio, sostenibilità ambientale e nuove opportunità di valorizzazione del territorio.

Il progetto punta a trasformare le attività di tutela, conservazione e rigenerazione ambientale in strumenti capaci di generare valore per il territorio, attirando investimenti etici e rafforzando le politiche di sostenibilità ambientale, in linea con i principi dell’enciclica “Laudato si’” di Papa Francesco e con gli obiettivi del Green Deal europeo.

Lo IUSE affiancherà l’Ente Parco nell’individuazione delle aree coinvolte, nella definizione dei sistemi di monitoraggio ambientale e nella ricerca di strumenti europei utili a sostenere e ampliare il progetto, con un lavoro orientato anche alla misurazione dell’impatto generato dalle azioni di tutela e conservazione del patrimonio naturale.

“Con questa firma consolidiamo il ruolo dello IUSE come partner strategico per gli enti pubblici che guardano all’Europa – dichiara Piercarlo Rossi, Presidente IUSE -. I Crediti Laudato si’ sono l’esempio perfetto di come la ricerca accademica possa tradursi in soluzioni pratiche per la sostenibilità dei territori”.

Il Presidente dell’Ente Parco della Murgia Materana, Giovanni Mianulli, sottolinea: “Iniziare la collaborazione con lo IUSE partendo da un progetto così ambizioso ci permette di posizionare il Parco della Murgia Materana all’avanguardia nella gestione del capitale naturale. È un passo fondamentale per la tutela del nostro sito UNESCO”.

A sostenere il percorso anche la Fondazione Salus Hominis, impegnata sui temi dell’ecologia integrale e della sostenibilità sociale e ambientale. Don Claudio M. Berardi, Presidente della Fondazione Salus Hominis spiega: “I Crediti Laudato Si’ intendono offrire un quadro rigoroso per riconoscere, valorizzare e accompagnare le azioni concrete di tutela, rigenerazione e custodia del creato, secondo una prospettiva che rifugga da ogni radicalismo e promuova un’armonia autentica tra uomo e natura.

L’avvio di questo percorso nel Parco della Murgia Materana rappresenta un passaggio significativo: unisce visione culturale, responsabilità ambientale e attenzione al territorio, traducendo in pratica un modello capace di coniugare sostenibilità, misurabilità e bene comune.”

L’obiettivo condiviso è costruire un modello capace di coniugare tutela del paesaggio, innovazione e sviluppo sostenibile, rafforzando il ruolo del Parco della Murgia Materana come laboratorio territoriale di buone pratiche ambientali.