Bardi perde consensi in Basilicata: crolla di 6 punti nel sondaggio SWG sui governatori italiani

Vito Bardi continua a perdere terreno nel gradimento dei cittadini lucani. Il presidente della Regione Basilicata si ferma al 33% nell’ultima rilevazione SWG realizzata per ANSA, registrando un calo di ben 6 punti rispetto al 2025, una delle flessioni più significative tra tutti i governatori italiani.

A dominare la classifica del consenso sono due presidenti del Nord entrambi espressione della Lega. In testa c’è Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia, che raggiunge il 65% e guadagna un punto rispetto allo scorso anno. Al secondo posto Alberto Stefani, alla guida del Veneto, con il 58%.

Sul podio sale anche Roberto Occhiuto con il 53%, seguito da Antonio Decaro al 51% e da Roberto Fico al 47%. Un risultato che conferma la presenza di tre governatori del Sud tra i primi cinque posti.

Più indietro nella graduatoria si trovano Michele De Pascale e Stefania Proietti, entrambi al 45%. Seguono Eugenio Gianial 42%, Alberto Cirio al 40%, e Marco Bucci e Francesco Acquaroli al 37%.

Nella parte bassa della classifica, oltre a Vito Bardi, figurano Marco Marsilio e Alessandra Todde, tutti al 33%. Tuttavia, il dato che pesa maggiormente per la Basilicata è il netto arretramento di Bardi, che perde sei punti in un solo anno e si colloca tra i governatori con il calo più marcato di consenso.

Chiudono la graduatoria Francesco Rocca con il 29% e Renato Schifani con il 25%.

Il sondaggio SWG evidenzia dunque un segnale chiaro: mentre alcuni governatori consolidano o rafforzano il proprio consenso, in Basilicata il presidente Bardi registra una significativa perdita di fiducia da parte dei cittadini.