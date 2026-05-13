Assessore Cupparo: il Giro tra sport e marketing territoriale

“L’entusiasmo e la straordinaria partecipazione popolare che hanno accompagnato il passaggio del Giro d’Italia in Basilicata, nonostante il maltempo, confermano quanto questo evento sia profondamente sentito dalle nostre comunità e quanto rappresenti un’occasione unica di promozione per il territorio.

Le migliaia di persone presenti lungo il percorso, in particolare nei comuni dell’area sud della provincia di Potenza, testimoniano il grande lavoro di squadra svolto insieme alle amministrazioni comunali per garantire il pieno successo della tappa”.

E’ quanto sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Francesco Cupparo, che ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento: “Un ringraziamento al Presidente Bardi e a tutta la giunta.

Un grazie anche al lavoro svolto dal nostro Prefetto, al Questore, alla Pro Loco di Francavilla in Sinni, al presidente Di Giacomo per l’organizzazione degli eventi del 12 pomeriggio e del 13 mattina.

Un ringraziamento sincero – continua Cupparo – va alla Provincia di Potenza, alle forze dell’ordine, volontari, operatori della protezione civile, Pro Loco e associazioni locali che hanno animato il passaggio della corsa con iniziative di accoglienza e valorizzazione delle identità locali.

Il Giro d’Italia non è soltanto sport, ma uno straordinario strumento di comunicazione e marketing territoriale.

Le immagini trasmesse dalla Rai, con i borghi, i paesaggi e le bellezze naturali della Basilicata, rappresentano una vetrina eccezionale capace di raggiungere milioni di telespettatori in Italia e all’estero.

Ogni inquadratura dall’alto, ogni scorcio dei nostri centri storici, delle montagne e delle aree costiere diventa un messaggio promozionale potente, in grado di rafforzare l’immagine della Basilicata come destinazione turistica autentica e attrattiva.

Siamo certi – conclude Cupparo – che la visibilità garantita dal Giro produrrà effetti concreti sul piano dell’immagine, della promozione turistica e dell’attrazione di nuovi flussi di visitatori, contribuendo a consolidare il brand Basilicata nel panorama nazionale e internazionale”.