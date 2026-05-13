Apple trasforma gli AirPods in apparecchi acustici: nuova funzione disponibile anche in Italia

Apple Italia ha reso disponibile anche in Italia la nuova funzione “apparecchio acustico” per gli auricolari AirPods Pro 3 e AirPods Pro 2, introdotta tramite un aggiornamento software gratuito.

La novità punta ad aiutare le persone con perdita uditiva lieve o moderata, offrendo un sistema di supporto personalizzato direttamente attraverso gli auricolari.

La funzione è riservata agli utenti maggiorenni e richiede l’abbinamento delle AirPods a un dispositivo compatibile come iPhone o iPad aggiornati a iOS 26 o iPadOS 26 e versioni successive.

Il sistema si basa su un test dell’udito della durata di circa cinque minuti che può essere effettuato autonomamente dall’utente. Al termine della procedura viene creato un profilo uditivo personalizzato, capace di applicare regolazioni dinamiche in tempo reale per migliorare la chiarezza dei suoni ambientali e delle conversazioni.

Le impostazioni ottenute vengono automaticamente sincronizzate con tutti i dispositivi associati all’account Apple, migliorando l’esperienza anche durante l’ascolto di musica, film, videogiochi e chiamate vocali.

Al termine dell’esame, il sistema genera inoltre un audiogramma digitale che viene archiviato in modo privato nell’app Salute. L’utente può decidere se condividere questi dati con specialisti o personale medico per eventuali approfondimenti clinici.

Nel pacchetto dedicato alla salute dell’udito è inclusa anche la funzione “protezione udito”, progettata per ridurre l’esposizione ai rumori ambientali troppo forti senza alterare la qualità dell’audio riprodotto. Questa opzione è disponibile in particolare sui modelli AirPods Pro 3 utilizzati insieme a macOS Tahoe.

Apple sottolinea che tutti i dati sanitari vengono protetti tramite crittografia end-to-end. Le informazioni sincronizzate su iCloud restano criptate e non accessibili a terzi, compresa la stessa azienda, con l’obiettivo di garantire il massimo livello di privacy per gli utenti.

L’introduzione della nuova funzione rappresenta un importante passo nell’integrazione tra tecnologia consumer e salute digitale.

Secondo lo studio “EuroTrak Italia” della piattaforma Hearing You, in Italia oltre 7 milioni di persone convivono con difficoltà uditive, molte delle quali non utilizzano dispositivi acustici tradizionali.