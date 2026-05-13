A SENISE LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO AUROBIOGRAFICO DI MONICA ORIENTE: QUATTRO VOLTE ME.

SENISE 13/05/2026 – Sarà presentato a Senise, il prossimo venerdì 15 maggio, nella sala convegni del Complesso Monumentarle San Francesco d’Assisi, il libro di Monica Oriente “Quattro volte me.

Le mie rinascite dopo il cancro”. Si tratta di un racconto autobiografico nel quale l’autrice racconta di sé, della malattia che ne ha messo corpo e spirito a dura prova, e della storia interiore che ha accompagnato, e ancora oggi accompagna, la sua vita di donna che ha ripreso in mano il suo destino e cammina lungo la sua strada.

Una strada che, però, non è la stessa perché sulle sue spalle porta il fardello di mille sofferenze e nel suo corpo i segni di mille battaglie.

Ma nulla di tutto ciò ha la forza di strapparle il sorriso con il quale comunica a chi incontra il coraggio di rinascere e di continuare a sperare.

“Io sono la forza che mi ha portato fino a qui. Sono il coraggio che sceglie ogni giorno di andare avanti. Sono il sorriso che nasce anche in mezzo al dolore.

E so che, finché continuerò a scegliere la vita, la paura non avrà alcun potere.” È questo uno dei passaggi più significativi del libro, che dice qual è realmente lo spirito con il quale l’autrice ha affrontato il doloroso cammino della malattia.

Con una scrittura gentile e scevra da ogni retorica, racconta i momenti bui del suo percorso e la luce che, di volta in volta, ne ha illuminato i passi.

La famiglia, il compagno, le passioni mai abbandonate, come quella per la musica, la fede, il rapporto con i compagni di viaggio, come lei in lotta per la vita, e infine i medici, autentici fari che hanno illuminato anche il buio più profondo.

Di questo rapporto l’autrice racconta il mix vincente di professionalità e umanità, il grande potere che ha il calore di chi si “prende cura” della persona ammalata, il valore di un approccio delicato e affettuoso da parte di medici e personale sanitario.

Fino al punto di affermare, riferendosi al medico che l’ha curata, che “la speranza può essere potente quanto un farmaco, e che avere accanto una guida come lui (il dott. Pellegrino) può fare la differenza tra resistere e mollare”.

Quando si arriva a definire un medico “uno dei più grandi doni che la malattia mi abbia fatto”, significa che l’uomo e il professionista si sono fusi in un unico angelo che si prende cura non più di una cartella clinica, ma di una persona, con le sue paure, le sue lacrime e soprattutto le sue speranze.

Poi c’è la rete delle associazioni, con l’Admo e i suoi donatori, e la fede, che nutre e dà senso alla speranza.

Alla presentazione del libro, curato dalla testata giornalistica basilicatanotizie.net, saranno presenti rappresentati istituzionali dell’amministrazione di Senise, le associazioni Ail, Avis, Admo, Inner Wheel e Rotary Club Senise-Sinnia.

Il dottor Giuseppe Caggiano introdurrà i lavori con una relazione su “L’igiene e la sanità pubblica nella lotta ai tumori: stili di vita e screening”. Poi il dialogo con l’autrice, curato dal giornalista Francesco Addolorato, e il confronto con i partecipanti.