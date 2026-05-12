Tragedia a Scanzano Jonico: ritrovato senza vita Nicola Scarascia nel canale Fosso Valle

A Scanzano Jonico è stato ritrovato senza vita Nicola Scarascia, il 52enne di cui non si avevano più notizie dalle ore 20 di venerdì scorso. Il corpo è stato rinvenuto nel canale Fosso Valle, poco oltre la linea ferroviaria Metaponto–Sibari.

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Policoro, che stanno conducendo le indagini, insieme al magistrato titolare dell’inchiesta, Annunziata Cazzetta. Sono attualmente in corso i rilievi medico-legali necessari per chiarire le cause del decesso.

La notizia ha profondamente colpito la comunità del centro jonico. Il sindaco di Scanzano Jonico, Pasquale Cariello, ha espresso parole di vicinanza e conforto ai familiari di Nicola Scarascia in questo momento di grande dolore.

Gli investigatori continuano a lavorare per ricostruire con precisione le ultime ore di vita dell’uomo e fare piena luce sulla vicenda.