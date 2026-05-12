Sicurezza nei pubblici esercizi, concluso a Viggiano il ciclo di incontri promosso da Confcommercio e Federalberghi Potenza

Si è concluso a Viggiano, nella sala conferenze del Kiris Hotel, il calendario di iniziative promosso da Confcommercio Potenza e Federalberghi Potenza dedicato ai temi della sicurezza, della prevenzione incendi e della corretta gestione delle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo.

Dopo gli appuntamenti di Potenza, Melfi e Lagonegro, l’incontro finale ha confermato la forte attenzione delle istituzioni, delle forze dell’ordine, degli enti di controllo e delle associazioni di categoria verso un tema diventato centrale anche in Basilicata dopo la tragedia di Crans-Montana e le successive direttive del Ministero dell’Interno.

Ad aprire i lavori i saluti istituzionali del presidente Confcommercio Potenza Angelo Lovallo, del presidente Federalberghi Potenza Michele Tropiano, dei sindaci di Viggiano Amedeo Cicala e Marsicovetere Marco Zipparri, del viceprefetto vicario di Potenza Francesco Paolo D’Alessio.

Numerosi gli interventi tecnici e operativi delle autorità presenti: Questura di Potenza, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, NAS, Vigili del Fuoco, Ispettorato del Lavoro e ASP Basilicata, che hanno approfondito gli aspetti legati alla prevenzione incendi, alla gestione delle emergenze, alla sicurezza nei luoghi di lavoro e alla corretta configurazione delle attività di intrattenimento. Particolare interesse ha suscitato anche il focus dedicato ai finanziamenti del bando ISI Inail illustrato dalla direttrice regionale Inail Lucia Carmen Angiolillo.

Nelle conclusioni, il vicepresidente della Camera di Commercio della Basilicata, Fausto De Mare, ha sottolineato il valore dell’iniziativa come esempio concreto di collaborazione tra istituzioni e sistema produttivo.

De Mare ha ricordato che il percorso promosso da Confcommercio e Federalberghi Potenza nasce a seguito della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 4 febbraio scorso, presieduta dal prefetto di Potenza Michele Campanaro, alla presenza del presidente della Camera di Commercio Michele Somma.

“L’obiettivo – ha evidenziato De Mare – è stato quello di accompagnare le imprese nella conoscenza delle nuove disposizioni emanate dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco e dal Ministero dell’Interno, rafforzando la cultura della prevenzione e della sicurezza nei locali pubblici”.

Il vicepresidente della Camera di Commercio ha rimarcato come il tragico evento di Crans-Montana abbia imposto una riflessione profonda sulla necessità di migliorare ulteriormente le misure di prevenzione incendi e i controlli nei locali di pubblico spettacolo, nei bar e nei ristoranti.

Secondo De Mare, oltre all’attività degli enti preposti e delle associazioni di categoria, diventa fondamentale il coinvolgimento delle amministrazioni comunali, chiamate a svolgere un ruolo decisivo nella conoscenza aggiornata delle autorizzazioni e della mappatura dei pubblici esercizi presenti sul territorio.

“Informazione, prevenzione, controlli e rispetto rigoroso delle norme – ha sottolineato – rappresentano strumenti indispensabili per evitare il ripetersi di eventi drammatici e per garantire maggiore sicurezza non solo ai clienti ma anche ai lavoratori”.

De Mare ha inoltre richiamato la necessità di una maggiore coesione tra enti, istituzioni e associazioni di categoria, ricordando che Confcommercio e Confesercenti rappresentano soltanto una parte delle piccole e medie imprese del comparto registrate alla Camera di Commercio della Basilicata.

“Iniziative come questa – ha concluso – dimostrano quanto sia importante costruire una rete stabile di collaborazione territoriale capace di coniugare legalità, prevenzione, tutela dell’incolumità pubblica e sostegno alle imprese”.

Infine, il vicepresidente della Camera di Commercio ha rivolto, a nome del presidente Michele Somma e dell’Ente camerale, un ringraziamento a tutte le autorità, agli enti intervenuti e in particolare a Confcommercio Potenza per il lavoro di coordinamento e sensibilizzazione svolto sul territorio provinciale.