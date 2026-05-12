CULTURA E EVENTI
Senise : Aggiornamento calendario corso di Digitalizzazione
Si comunica che venerdì 22 maggio 2026 sarà l’ultimo giorno del corso di Digitalizzazione.
Le attività formative si concluderanno con un ultimo incontro dedicato alla chiusura del percorso e al riepilogo degli argomenti trattati. I partecipanti saranno successivamente aggiornati sulla ripresa delle attività non appena saranno disponibili informazioni dettagliate sul nuovo calendario.
Prossimi appuntamenti
Giovedì 14 maggio 2026
Ore 16:00 – 17:00
Lezione teorica sul modulo DAP07 – Fascicolo Sanitario Elettronico.
Venerdì 15 maggio 2026
Nessuna lezione prevista.
Giovedì 21 maggio 2026
Ore 16:00 – 17:00
Incontro dedicato ai ripassi e chiarimenti finali.
Venerdì 22 maggio 2026
Ore 16:00 – 17:00
Ultimo giorno di corso.
Comunicazioni future
Tutti i partecipanti saranno informati tempestivamente riguardo all’eventuale ripresa delle attività formative e alle nuove date disponibili.