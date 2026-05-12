“Si concluderà giovedì 15 maggio, alle ore 9.00, presso il Cineteatro Don Bosco, il progetto formativo “Ibridazioni – Dalla pellicola all’intelligenza artificiale”, iniziativa realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MiC e MIM.

Il progetto, guidato dal Responsabile scientifico Nicola Ragone, regista e sceneggiatore vincitore del Nastro d’Argento che ha anche supervisionato la regia del cortometraggio finale, è stato rivolto agli studenti dell’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato G. Giorgi e ha esplorato nuove modalità di racconto cinematografico attraverso l’incontro tra il linguaggio analogico della pellicola e gli strumenti dell’intelligenza artificiale, utilizzati in modo consapevole nelle fasi di pianificazione, post-produzione ed elaborazione visiva.

L’iniziativa – sottolineano i promotori del progetto “Ibridazioni – Dalla pellicola all’intelligenza artificiale” – rappresenta l’evoluzione del precedente percorso “C’era una volta il cinema in pellicola e in costume”, sviluppando ulteriormente il lavoro laboratoriale dedicato alla pellicola cinematografica e ai linguaggi del contemporaneo.

La proposta nasce anche dall’esigenza, emersa durante le attività di monitoraggio dello scorso anno, di approfondire con gli studenti il rapporto tra creatività, tecnologia e innovazione.

Il percorso ha coinvolto 40 studenti in 84 ore di attività articolate in sei moduli formativi di cui uno dedicato ai docenti.

Dall’analisi dell’evoluzione dell’immagine dalle sue origini ai social media, fino alla scrittura cinematografica, alla progettazione del set con il supporto dell’intelligenza artificiale, alle tecniche di sviluppo e stampa in pellicola, gli studenti hanno preso parte a un’esperienza immersiva di formazione e produzione audiovisiva.

Fulcro del progetto è stata la realizzazione del cortometraggio “L’eclisse”, nato dal lavoro creativo degli studenti insieme a una troupe di professionisti del settore.

Il film racconta la storia di Scarlett, una giovane impegnata in un percorso di ricerca della propria identità e libertà personale, attraversando relazioni emotive complesse e il desiderio di trovare il proprio posto nel mondo. Il racconto intreccia questi temi con quelli della transizione climatica e dell’educazione ambientale, restituendo uno sguardo sensibile sulle fragilità e le trasformazioni del presente.

L’appuntamento conclusivo del progetto si terrà il 15 maggio alle ore 9.00 presso il Cineteatro Don Bosco di Potenza e sarà aperto alla comunità scolastica e al pubblico.

Durante la mattinata sarà proiettato “L’eclisse”, seguito dalla masterclass di Valeria Sapienza, montatrice cinematografica di grande esperienza, diplomata in montaggio presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, che ha firmato lavori di grande successo, come i Film “Io sono Rosa Ricci”, “La vita da grandi” e la serie Sky “Romulus”.

L’incontro offrirà un approfondimento sul ruolo del montaggio nella costruzione del linguaggio cinematografico contemporaneo.

Il progetto – concludono i promotori – è stato realizzato anche grazie alla collaborazione dei partner Fargo Produzioni, che ha curato la produzione esecutiva del cortometraggio finale, Augustus Color e Limbo S.r.l., che hanno curato la fase di sviluppo e stampa della pellicola, oltre ai partner Smart Business Service S.r.l. e Tecnologia Robotica per la comunicazione e la promozione del progetto e dell’evento finale; realtà impegnate nell’innovazione tecnologica e nei processi di comunicazione digitale”.