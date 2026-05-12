“Basilicata Innovativa”, Pittella rilancia su assi strategici

Il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, intervenendo oggi a Potenza alla seconda tappa del tour “Italia Innovativa”, il progetto promosso dall’ANSA per raccontare il Paese attraverso le sue eccellenze, intrecciando cultura e innovazione, tradizione e tecnologia, ha posto una riflessione ampia sul significato stesso del concetto di innovazione per la regione e sulle sfide che la attendono nei prossimi mesi.

Partendo dal titolo dell’evento “Basilicata Innovativa – Dallo Spazio al Mediterraneo, gli Orizzonti lucani”, organizzata in collaborazione con la Regione Basilicata, il Presidente ha sottolineato come “la Basilicata debba interrogarsi sulla propria capacità di essere realmente innovativa, superando i tradizionali dualismi territoriali e rafforzando il proprio ruolo di cerniera nel Mezzogiorno e nel Mediterraneo”. In questa prospettiva, ha richiamato “la necessità di recuperare il tempo perduto e di affrontare con maggiore determinazione le scelte strategiche, evitando ritardi accumulati nel corso delle diverse stagioni politiche.

Secondo il Presidente, “la Basilicata può rafforzare il proprio standing istituzionale e competitivo solo attraverso un percorso riformatore chiaro e coraggioso”. In particolare, ha individuato quattro assi fondamentali su cui concentrare l’azione politica e amministrativa: agricoltura, sanità, transizione energetica e nuovo piano industriale. Temi definiti “cogenti e determinanti per il futuro della regione, rispetto ai quali non sono più rinviabili interventi strutturali”.

Nel corso del suo intervento, il Presidente, ha inoltre evidenziato “il ruolo centrale dell’informazione come strumento di lettura della realtà e come leva per la crescita della società e della classe dirigente regionale. Una comunicazione corretta e puntuale, ha affermato, rappresenta infatti il trampolino di lancio per consentire alla Basilicata di inserirsi in modo più incisivo nel dibattito nazionale”.

Infine, ha richiamato la necessità di superare ogni forma di localismo o autoreferenzialità, invitando a raccontare e progettare la regione a partire dalle grandi sfide strategiche e non dalle sole dinamiche territoriali, con l’obiettivo di costruire un percorso di sviluppo capace di proiettare la Basilicata in una dimensione mediterranea ed europea.

A margine dei lavori il Presidente ha rivolto un sentito ringraziamento al Direttore dell’ANSA, Luigi Contu, per l’attenzione e la qualità del lavoro giornalistico che accompagna e valorizza il dibattito pubblico sui temi dello sviluppo regionale. Un ringraziamento è stato esteso anche al responsabile della sede regionale ANSA della Basilicata, Francesco Loscalzo, e a tutta la redazione lucana per l’organizzazione dell’iniziativa e per il costante impegno nell’assicurare una corretta e puntuale informazione sul territorio.