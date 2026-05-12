Asma infantile, visite e spirometrie gratuite
Prevenzione e diagnosi precoce delle patologie respiratorie pediatriche al centro delle iniziative promosse dall’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera in occasione della Giornata mondiale dell’asma. Lunedì 18 maggio visite gratuite per bambini dai 6 anni in su
Prevenzione e diagnosi precoce delle patologie respiratorie pediatriche al centro delle iniziative promosse dall’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera in occasione della Giornata mondiale dell’asma.
La Pediatria e Neonatologia dell’ospedale materano aderisce anche quest’anno alla campagna internazionale offrendo visite pneumologiche e spirometrie gratuite ai bambini dai 6 anni in su.
Lunedì 18 maggio, dalle 9 alle 13.30, nell’ambulatorio di Pneumologia Pediatrica al quarto piano del corpo C dell’ospedale, saranno effettuate visite pneumologiche e spirometrie gratuite per bambini dai 6 anni in su.
La Giornata mondiale dell’asma, istituita nel 1998 dalla Global Initiative for Asthma (GINA) e celebrata ogni anno nel primo martedì di maggio, punta ad accrescere la consapevolezza sulla malattia e a migliorare l’accesso alle cure.
Il tema scelto per il 2026 è: “Accesso agli anti-infiammatori inalatori per tutti i pazienti con asma: ancora una necessità urgente”. Un messaggio che richiama l’attenzione sull’importanza di garantire a tutti i pazienti asmatici, compresi i bambini in età prescolare, la disponibilità di farmaci inalatori essenziali per il controllo della malattia e la prevenzione degli attacchi acuti.
All’iniziativa ha dato particolare rilievo la Società italiana per le malattie respiratorie infantili (SIMRI), impegnata nella promozione della cultura della prevenzione e nell’accesso a cure tempestive e appropriate. Per l’occasione è stato inoltre pubblicato l’elenco dei centri di pneumologia pediatrica aderenti sul territorio nazionale, tra cui figura anche il centro materano.
“Promuovere la prevenzione e la diagnosi precoce nelle patologie respiratorie pediatriche significa investire concretamente nella salute dei più piccoli e nel benessere delle famiglie”, sottolinea il Direttore Generale Maurizio Friolo. “Attraverso iniziative come questa vogliamo rafforzare il legame tra ospedale e territorio, offrendo servizi accessibili e sensibilizzando la popolazione sull’importanza di cure tempestive e appropriate”.
Le iniziative SIMRI per la Giornata mondiale dell’asma 2026 sono realizzate in collaborazione con FederAsma e Allergie, ALAMA APS, Respiriamo Insieme e la Società Italiana di Pediatria (SIP).
“Questa iniziativa dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera – dichiara l’Assessore alla Salute e Politiche della Persona e Pnrr, Cosimo Latronico – si inserisce pienamente nella strategia di rafforzamento della sanità di prossimità e della prevenzione, pilastri centrali della programmazione regionale. Offrire visite pneumologiche e spirometrie gratuite significa abbattere le barriere tra istituzioni e cittadini, mettendo al centro la salute dei più piccoli”.
Il numero delle visite disponibili è limitato e l’accesso avverrà esclusivamente su prenotazione. Sarà possibile prenotarsi chiamando il numero 0835/253323 dalle 12 alle 14 nelle giornate del 14 e 15 maggio.