Asma infantile, visite e spirometrie gratuite

Prevenzione e diagnosi precoce delle patologie respiratorie pediatriche al centro delle iniziative promosse dall’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera in occasione della Giornata mondiale dell’asma.

La Pediatria e Neonatologia dell’ospedale materano aderisce anche quest’anno alla campagna internazionale offrendo visite pneumologiche e spirometrie gratuite ai bambini dai 6 anni in su.

Lunedì 18 maggio, dalle 9 alle 13.30, nell’ambulatorio di Pneumologia Pediatrica al quarto piano del corpo C dell’ospedale, saranno effettuate visite pneumologiche e spirometrie gratuite per bambini dai 6 anni in su.

La Giornata mondiale dell’asma, istituita nel 1998 dalla Global Initiative for Asthma (GINA) e celebrata ogni anno nel primo martedì di maggio, punta ad accrescere la consapevolezza sulla malattia e a migliorare l’accesso alle cure.

Il tema scelto per il 2026 è: “Accesso agli anti-infiammatori inalatori per tutti i pazienti con asma: ancora una necessità urgente”. Un messaggio che richiama l’attenzione sull’importanza di garantire a tutti i pazienti asmatici, compresi i bambini in età prescolare, la disponibilità di farmaci inalatori essenziali per il controllo della malattia e la prevenzione degli attacchi acuti.

All’iniziativa ha dato particolare rilievo la Società italiana per le malattie respiratorie infantili (SIMRI), impegnata nella promozione della cultura della prevenzione e nell’accesso a cure tempestive e appropriate. Per l’occasione è stato inoltre pubblicato l’elenco dei centri di pneumologia pediatrica aderenti sul territorio nazionale, tra cui figura anche il centro materano.

“Promuovere la prevenzione e la diagnosi precoce nelle patologie respiratorie pediatriche significa investire concretamente nella salute dei più piccoli e nel benessere delle famiglie”, sottolinea il Direttore Generale Maurizio Friolo. “Attraverso iniziative come questa vogliamo rafforzare il legame tra ospedale e territorio, offrendo servizi accessibili e sensibilizzando la popolazione sull’importanza di cure tempestive e appropriate”.

Le iniziative SIMRI per la Giornata mondiale dell’asma 2026 sono realizzate in collaborazione con FederAsma e Allergie, ALAMA APS, Respiriamo Insieme e la Società Italiana di Pediatria (SIP).

“Questa iniziativa dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera – dichiara l’Assessore alla Salute e Politiche della Persona e Pnrr, Cosimo Latronico – si inserisce pienamente nella strategia di rafforzamento della sanità di prossimità e della prevenzione, pilastri centrali della programmazione regionale. Offrire visite pneumologiche e spirometrie gratuite significa abbattere le barriere tra istituzioni e cittadini, mettendo al centro la salute dei più piccoli”.

Il numero delle visite disponibili è limitato e l’accesso avverrà esclusivamente su prenotazione. Sarà possibile prenotarsi chiamando il numero 0835/253323 dalle 12 alle 14 nelle giornate del 14 e 15 maggio.