Sventata tentata truffa a un’anziana a Rotonda

Un uomo e una donna, entrambi quarantenni originari di Napoli e gravati da precedenti di polizia per truffe ai danni di anziani, sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di tentata truffa aggravata e proposti alla Questura di Potenza per l’irrogazione del foglio di via obbligatorio.

Fondamentale, per sventare un tentativo di truffa ai danni di un’anziana che li attendeva in strada dopo essere stata ingannata con il trucco del ‘finto carabiniere’, l’intervento dei carabinieri a Rotonda (Potenza) tempestivamente intervenuti dopo aver notato un’autovettura sospetta.