Streaming in Italia: effetto David con “Le città di pianura” in vetta. “Euphoria” domina tra le serie – Classifica JustWatch

Le piattaforme streaming italiane cambiano volto questa settimana, soprattutto sul fronte cinema, dove i recenti David di Donatello 2026 hanno avuto un impatto immediato sulle preferenze del pubblico.

Secondo la nuova classifica settimanale di JustWatch, “Le città di pianura” conquista direttamente il primo posto tra i film più visti in streaming in Italia, mentre “Euphoria” mantiene saldamente la leadership tra le serie TV per la quarta settimana consecutiva.

Per i film, il podio della settimana cambia volto con un nuovo titolo direttamente in vetta. “Le città di pianura” entra al primo posto dopo il trionfo ai David di Donatello 2026, dove ha conquistato ben otto premi, confermandosi come uno dei titoli più apprezzati dell’anno anche sulle piattaforme streaming con una crescita di popolarità nell’ultima settimana del 590%.

Il film racconta l’incontro tra due cinquantenni amanti dell’alcol e un giovane studente di architettura: tre mondi lontani che finiscono per intrecciarsi durante un viaggio alla ricerca di un tesoro perduto.

Tra ironia e malinconia, la storia riflette sulle seconde occasioni e sul passare del tempo. Tra i riconoscimenti ottenuti spiccano Miglior Film, Migliore Regia, Migliore Sceneggiatura Originale e Miglior Attore Protagonista per Sergio Romano.

Scende invece di una posizione “Il diavolo veste Prada”, pellicola del 2006, che si piazza al secondo posto dopo aver guidato la classifica la scorsa settimana, spinta anche dall’uscita nelle sale del suo sequel.

Il celebre film con Meryl Streep e Anne Hathaway racconta la storia di Andrea, una giovane aspirante giornalista che arriva a New York e accetta un lavoro come assistente della temutissima Miranda Priestly, potente direttrice di una rivista di moda. Un’esperienza che la porterà a scoprire quanto possa essere alto il prezzo del successo.

Chiude il podio “Buen Camino”, che perde una posizione e scende al terzo posto, ma continua a far parlare di sé grazie alla vittoria del David dello Spettatore ai David di Donatello 2026.

L’ultimo film di Checco Zalone segue la storia di Checco, figlio di un ricco imprenditore abituato a una vita senza responsabilità, costretto a intraprendere un viaggio inaspettato dopo la scomparsa della figlia. Una commedia dal tono agrodolce che alterna comicità e momenti di forte intensità emotiva.

Da segnalare anche “Send Help”, che sale fino al sesto posto registrando una crescita di popolarità del 138% nell’ultima settimana.

Sul fronte serie TV, la vetta resta saldamente nelle mani di “Euphoria”, ancora prima per la quarta settimana consecutiva. La serie continua a raccontare la vita di un gruppo di liceali alle prese con una quotidianità fatta di eccessi, tra sesso, droga, traumi e l’influenza costante dei social media, offrendo un ritratto intenso e visivamente potente dell’adolescenza contemporanea.

Recupera invece una posizione e sale al secondo posto “The Boys”. Ambientata in un mondo in cui i supereroi sono celebrità corrotte che abusano dei loro poteri, la serie segue un gruppo di vigilanti determinati a fermarli, dando vita a uno scontro brutale tra persone comuni e individui dotati di capacità straordinarie.

Perde una posizione e scende al terzo posto “From”, serie dall’atmosfera cupa e misteriosa. La storia è ambientata in una cittadina americana che intrappola chiunque vi entri, impedendogli di fuggire.

Ma la ricerca di una via d’uscita è solo l’inizio dell’incubo: di notte, creature mostruose emergono per attirare gli abitanti fuori dai loro rifugi, con l’intento di torturarli e ucciderli.

Lo sceriffo Boyd cerca di mantenere la comunità al sicuro, mentre i misteri che circondano la città si fanno sempre più intricati.

Da segnalare al sesto posto “L’uomo delle castagne”, che registra una crescita impressionante del 1739%, spinta dall’uscita della sua attesissima seconda stagione.

Balzo in avanti anche per “Daredevil: Rinascita”, che guadagna due posizioni e raggiunge il quarto posto con una crescita della popolarità in streaming del 669% nell’ultima settimana.

La classifica completa dei contenuti più popolari in streaming in Italia è disponibile su JustWatch:

JustWatch Italia – Streaming Charts

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