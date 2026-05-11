Open Day: Il viaggio del CIP Basilicata nelle scuole fa tappa a Palazzo San Gervasio

Il viaggio del Cip Basilicata nel mondo della scuola fa tappa a Palazzo san Gervasio. Il 13 maggio prossimo, nell’ambito degli Open Day Cip, nuovo appuntamento all’Istituto comprensivo “S. G. Bosco”, per far conoscere valori ed attività dello sport paralimpico.

Non una semplice presentazione, ma una vera e propria esperienza immersiva, per ascoltare le testimonianze dei campioni e per sperimentare con mano alcune delle discipline che compongono il ricco panorama degli sport federali Cip. Questa volta le discipline protagoniste di una giornata che promette divertimento, inclusione e sana competizione saranno le bocce e l’atletica leggera.

Il testimonial scelto dal Cip Basilicata per l’Open Day di Palazzo san Gervasio è Nicky Russo, una delle punte di diamante dello sport paralimpico lucano, specializzato nel getto del peso.

Tantissime le sue vittorie: tra le ultime in ordine di tempo il recente titolo di campione italiano indoor conquistato a febbraio ai Campionati Italiani Paralimpici di Atletica Leggera Indoor FISPES. Sarà lui, con la sua storia ed i suoi successi, ad ispirare i giovanissimi di Palazzo San Gervasio, affinché possano vincere le sfide dello sport e della vita.