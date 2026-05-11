Nemoli, si amplia il museo al Palazzo Filizzola

Si terrà sabato 23 maggio 2026, alle ore 18:00, presso la Sala consiliare del Comune di Nemoli, l’incontro informativo organizzato dal Comune di Nemoli sulle due sezioni del museo al Palazzo Filizzola, di prossima apertura.

“La Strada Regia delle Calabrie”. Il più lungo e antico itinerario storico del meridione italiano, per la prima volta raccontato in un museo grazie a una innovativa rappresentazione multimediale, con il contributo della ricerca effettuata dall’architetto Luca Esposito, responsabile del progetto nazionale di Archeoclub d’Italia APS.

Il progetto prevede la promozione culturale e turistica dei territori e dei 45 borghi attraversati dalla Strada Regia delle Calabrie, da Napoli a Castrovillari, tra cui Nemoli (PZ). Lo studio si è concentrato su un’attenta ricostruzione cartografica ed un lungo lavoro d’archivio, ricognizioni sui luoghi, interviste a esperti di storia locale e sulla lettura dei diari di viaggio del Grand Tour tra 700 e 800.

“Dalla ferrovia alla greenway: la Ferrovia Ciclabile Lucana”. Responsabili: Lucia Grazia Varasano e Luisa Spagnoli. Progetto “Paesaggi ferroviari lucani per la sostenibilità del territorio e lo sviluppo locale”.

Un cammino green lungo la Lagonegro-Spezzano Albanese dell’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea – Consiglio Nazionale delle Ricerche (Isem-Cnr). Un percorso verde di 35 Km fra viadotti gallerie e borghi appenninici, ripercorre l’antica tratta della ferrovia calabro-lucana.

Un grande racconto collettivo e comunitario fatto di immagini storiche, storie personali legate all’antica ferrovia, ad una stazione, un casello.