Dal 3 agosto addio alla carta d’indentità cartacea, vale solo la Cie

Dal prossimo 3 agosto, la carta d’identità cartacea cesserà di avere validità sia in Italia sia negli altri Paesi dell’Unione Europea, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul retro.

Da quella data, l’unico documento valido sarà la Carta d’Identità Elettronica (CIE).

A ricordarlo è il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio, che ha avviato una campagna informativa per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di richiedere per tempo il rinnovo del documento presso il proprio Comune.

La campagna, dal titolo “Se non è elettronica, non vale”, è realizzata insieme al Ministero dell’Interno, in collaborazione con il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, e prodotta dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Spot radiofonici e televisivi, oltre a contenuti sui social, raccontano tre situazioni quotidiane in cui la CIE è indispensabile: l’imbarco su un aereo di linea, una transazione allo sportello bancario e il controllo dell’età per l’accesso a eventi come le discoteche. Il messaggio è chiaro: “Se non è elettronica, non vale”.

Il Dipartimento sottolinea come questa transizione rappresenti un ulteriore passo avanti nel percorso di digitalizzazione del Paese e nel rafforzamento degli standard di sicurezza e innovazione dei documenti di identità.