Scanzano Jonico in ansia per Nicola Scarascia: secondo giorno di ricerche del 52enne scomparso

SCANZANO JONICO (MT) – Proseguono senza sosta le ricerche di Nicola Scarascia, il 52enne scomparso dalla serata di giovedì 8 maggio. Dell’uomo non si hanno più notizie dalle ore 20 e, con il passare del tempo, cresce l’ansia tra familiari, amici e l’intera comunità del Metapontino.

Le operazioni sono coordinate dalla Prefettura di Matera, che ha attivato il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse. Sul campo sono impegnati i carabinieri della Compagnia di Policoro, i Vigili del Fuoco, i volontari della Protezione Civile Gruppo Lucano di Scanzano Jonico, l’unità cinofila K9 di Bernalda con cani molecolari e la Polizia Locale.

Il telefono cellulare di Nicola risulta irraggiungibile dalle ore 22 dell’8 maggio. La sua automobile è stata ritrovata parcheggiata nel quartiere Santa Sofia di Scanzano Jonico, dove l’uomo soggiornava durante la permanenza in Basilicata e dove sarebbe stato visto per l’ultima volta.

Mentre le squadre di soccorso perlustrano il territorio, i militari dell’Arma, guidati dal maggiore Roberto Rampino, stanno ricostruendo gli ultimi spostamenti di Scarascia, analizzando contatti, relazioni e abitudini. L’autovettura è stata sottoposta agli accertamenti del reparto scientifico, mentre sono già stati ascoltati familiari, amici e conoscenti.

Le indagini si muovono a 360 gradi e nessuna ipotesi viene esclusa. Nicola Scarascia è nato in Germania da genitori italiani e vive stabilmente nel Paese tedesco. Si trovava a Scanzano Jonico da alcuni giorni per aiutare nei lavori di ristrutturazione di un immobile di proprietà di una parente.

La sua scomparsa ha suscitato forte preoccupazione non solo a Scanzano Jonico, ma in tutto il comprensorio del Metapontino. L’appello dei familiari e di quanti lo conoscono è semplice e carico di speranza: “Nicola, torna a casa”.

Chiunque abbia informazioni utili è invitato a contattare immediatamente il numero di emergenza 112.