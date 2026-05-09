Turismo e identità per creare lavoro: a Pietra il Job Day

PIETRAMONTECORVINO (Fg) – Creare opportunità di lavoro e nuove attività imprenditoriali attraverso la valorizzazione dell’identità culturale e dell’offerta turistica.

È questo l’obiettivo di “Punti Cardinali for Work”, iniziativa promossa nell’ambito del “PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027, Priorità 5 – Occupazione (FSE+), un progetto attivato per rafforzare i servizi di orientamento, favorire l’occupazione e sostenere lo sviluppo delle competenze.

Per illustrare le azioni del piano, il Comune di Pietramontecorvino e i suoi partner di progetto hanno organizzato un Job Day: un’intera giornata, martedì 12 maggio, nel Palazzo Ducale dalle 9.30 alle 18, sarà dedicata agli interventi degli esperti che spiegheranno modalità di partecipazione, vantaggi e a chi si rivolgono le azioni messe in campo nell’ambito di “Terravecchia LAB.OR.iosa – Percorsi di orientamento, formazione e lavoro”, il piano specifico per Pietramontecorvino.

LA SESSIONE MATTUTINA. Il Job day si articolerà in due sessioni, la prima dalle 9 alle 13 e la seconda dalle 14 alle 18. Ad aprire i lavori della sessione mattutina saranno i saluti istituzionali di Domenico Alfonso Zuppa, sindaco di Pietramontecorvino.

A seguire, sarà Silvia Pellegrini (Regione Puglia) a illustrare le strategie regionali per orientamento e occupabilità. Subito dopo, “LAB.OR.iosa” sarà presentato dal consigliere comunale Lorenzo Piacquadio e da Rosalia Mansueto, esperta IRPIF di politiche attive del lavoro.

Si proseguirà con gli interventi di Simona De Troia, guida turistica e docente del percorso formativo IFTS, e una sessione operativa con un talk condotto da Costantina Taviani, direttrice commerciale Masseria Don Nunzio e Cavallo.

I lavori della mattinata si concluderanno con una tavola rotonda e gli interventi di Eugenia Infante (Manpower Foggia) e Michele Paglia (Manpower Group).

I COLLOQUI INDIVIDUALI. Dopo una pausa con degustazioni preparate dai corsisti del Programma GOL (Ente IRFIP ETS Pietramontecorvino – percorsi cuoco e addetto alla cucina), alle ore 14 prenderanno il via i colloqui individuali, con incontri diretti tra le aziende del settore turistico e i candidati, per far incontrare offerta e domanda di lavoro. Per i candidati, ci sarà un servizio di revisione curriculum e di supporto alla candidatura.

Questa sessione sarà coordinata da Eugenia Infante, responsabile filiale Manpower di Foggia, e da Michele Paglia, responsabile centro sud per Manpower delle politiche attive del lavoro.