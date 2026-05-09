Tragedia a Chioggia, minivan finisce in un canale: morti tre lavoratori stranieri

Tre persone sono morte all’alba di oggi in un drammatico incidente avvenuto a Cà Lino di Chioggia, nel Veneziano, dove un minivan con nove persone a bordo è finito in un canale lungo l’idrovia Sant’Anna.

L’allarme è scattato intorno alle 6.30, dopo la segnalazione di un cittadino che aveva notato il mezzo ribaltato nell’acqua. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i carabinieri e i soccorritori del Suem. Sei occupanti del veicolo sono riusciti a uscire autonomamente prima dell’arrivo dei soccorsi, mentre altre tre persone sono rimaste intrappolate all’interno del furgone.

Dopo il recupero del mezzo con l’autogru dei Vigili del fuoco, i soccorritori hanno estratto i corpi senza vita di tre uomini, tutti di origine nordafricana secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori.

A bordo del minivan viaggiavano lavoratori stranieri diretti, stando a una prima ricostruzione, verso alcuni campi nel Rodigino dove avrebbero dovuto lavorare.

Anche il mezzo, secondo la targa, proverrebbe dalla provincia di Rovigo. Proprio per questo motivo, e per le possibili implicazioni legate alle condizioni di lavoro e trasporto, sul posto sono attesi anche i carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro.

La tragedia ha immediatamente riacceso il dibattito sulle condizioni dei braccianti agricoli e sul fenomeno del caporalato. In una nota congiunta, il segretario generale della Cgil Venezia Daniele Giordano e la segretaria generale della Flai Cgil Venezia Alessandra Frontini hanno denunciato come il trasporto dei lavoratori agricoli su furgoni non autorizzati rappresenti “una delle pratiche più pericolose e meno presidiate del caporalato”.

“Tre lavoratori morti in un fossato all’alba, su un furgone, diretti chissà dove a fare chissà cosa, senza nome e non sappiamo con quale contratto.

Questo è quello che il sistema produce”, dichiarano i sindacati, chiedendo un’indagine immediata per accertare le reali condizioni lavorative delle vittime e dei sopravvissuti, oltre a un rafforzamento dei controlli contro il trasporto illegale di lavoratori.

Le organizzazioni sindacali hanno infine espresso vicinanza alle famiglie delle vittime e ai superstiti, sottolineando che “se non cambia qualcosa di concreto, non sarà l’ultima tragedia”.