Montescaglioso dice no alle ricerche di idrocarburi nel Materano

Montescaglioso torna a prendere posizione sul tema delle ricerche di idrocarburi nel territorio lucano. Nei giorni scorsi l’assessore comunale Donato Ditaranto, componente del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) della Regione Basilicata, ha espresso parere negativo sulle istanze “Il Perito” e “La Capriola”, relative a permessi di ricerca di idrocarburi nell’area del Materano.

A darne notizia è il sindaco Vicenzo Zito “Nei giorni scorsi, l’assessore Donato Ditaranto, in qualità di Consigliere del Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Basilicata, ha espresso parere negativo – dice Zito – sulle istanze “Il Perito” e “La Capriola”. Il tutto nell’esclusivo interesse della nostra Comunità e della tutela del territorio. Il 28 aprile scorso, ha trasmesso via pec i pareri, insieme alla richiesta di convocazione urgente dell’Assemblea, al presidente del Consiglio Regionale della Basilicata, Marcello Pittella, affinché ogni decisione venga assunta nel pieno rispetto delle procedure istituzionali e nella massima trasparenza. Tale parere negativo rappresenta la naturale conseguenza del lavoro portato avanti in questi anni dall’Amministrazione Comunale di Montescaglioso, sempre orientato alla tutela dell’ambiente e del territorio”.

In particolare, l’istanza “Il Perito”, avanzata dalla società Delta Energy Limited, riguarda un permesso di ricerca di idrocarburi gassosi tra Montescaglioso e Pomarico. Dalla documentazione regionale emerge che il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha chiesto alla Basilicata l’espressione dell’intesa regionale prevista dall’Accordo Stato-Regioni. Il progetto interessa un’area di circa 78 chilometri quadrati e prevede studi geologici, analisi sismiche e, in una fase successiva, anche la possibile perforazione di un pozzo esplorativo. Nel rapporto istruttorio vengono inoltre evidenziati vincoli ambientali, paesaggistici e criticità idrogeologiche presenti nell’area interessata.

La presa di posizione del Comune si inserisce nel lavoro portato avanti negli anni dall’amministrazione guidata dal sindaco Vincenzo Zito sul fronte della tutela ambientale e della difesa del territorio. “Sarà fondamentale – aggiunge – che la nostra voce venga ascoltata in ogni fase decisionale, soprattutto quando sono in gioco scelte che incidono sul futuro di Montescaglioso”, sottolinea l’amministrazione comunale”.

Il confronto resta ora aperto negli organismi regionali chiamati a esprimersi definitivamente sull’intesa richiesta dal Ministero.