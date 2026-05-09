Maratea protagonista del turismo che cambia: successo per la “Special Edition” di BTM InterAzioni

Maratea rafforza il proprio ruolo come punto di riferimento per il confronto sulle nuove tendenze del turismo grazie alla speciale edizione di BTM InterAzioni, progetto promosso da APT Basilicata per valorizzare la destinazione e ampliare le occasioni di crescita per le imprese del comparto turistico.

Dal 6 all’8 maggio la cittadina tirrenica ha accolto l’evento itinerante ideato da BTM Italia, dedicato allo sviluppo del turismo attraverso momenti di dialogo, promozione e networking. La manifestazione ha riunito operatori turistici, rappresentanti istituzionali, professionisti del settore, buyer e stampa specializzata provenienti da varie regioni italiane.

Uno degli appuntamenti più significativi è stato il tour esperienziale organizzato per 25 tra giornalisti e operatori commerciali del turismo, creato per mettere in evidenza il patrimonio paesaggistico, culturale e gastronomico del territorio. L’iniziativa è stata realizzata con il supporto del Comune di Maratea e del Gal Pesca La Cittadella del Sapere.

Durante la tre giorni la località lucana ha raccontato la propria vocazione turistica attraverso percorsi legati al mare, alla natura e alla tradizione culturale, alternando attività esperienziali a incontri professionali. Al Grand Hotel Pianeta Maratea si sono infatti svolti meeting B2B tra operatori locali e buyer del settore turistico, con l’obiettivo di creare nuove collaborazioni commerciali e favorire ulteriori prospettive di sviluppo.

Grande soddisfazione è stata espressa da Margherita Sarli, direttore generale di APT Basilicata, che ha definito l’iniziativa un primo passo importante per stimolare il tessuto turistico locale e rafforzare il dialogo tra imprese e istituzioni.

Nel corso dell’evento si è discusso anche dell’evoluzione del turismo contemporaneo e delle trasformazioni che stanno interessando il settore. Tra i momenti più seguiti, il workshop guidato dall’esperta di marketing digitale Giulia Eremita, focalizzato sui nuovi comportamenti dei viaggiatori e sulle applicazioni dell’intelligenza artificiale nel turismo personalizzato.

Ampio interesse ha suscitato inoltre l’intervento del consulente strategico Beppe Giaccardi, che ha approfondito le sfide future per Maratea e per la Basilicata, tra innovazione tecnologica, nuovi modelli organizzativi e mutamenti della domanda turistica.

I temi dell’innovazione, della digitalizzazione e della collaborazione tra territori sono stati poi al centro di un panel moderato da Mary Rossi, al quale hanno preso parte rappresentanti istituzionali ed esperti del settore, tra cui Margherita Sarli, Daniele Donnici, Luigi Lirangi, Massimo Diana e Marcello Pittella.

Proprio Pittella ha sottolineato il momento favorevole attraversato dalla Basilicata dal punto di vista turistico, evidenziando la crescita registrata negli ultimi anni grazie al lavoro di promozione e coordinamento svolto da APT Basilicata insieme agli operatori del territorio.

A chiudere la manifestazione è stato Nevio D’Arpa, fondatore e amministratore di BTM Italia, che ha evidenziato la forte partecipazione registrata durante l’evento e la volontà condivisa di costruire una rete capace di rendere le destinazioni turistiche sempre più attrattive e competitive.