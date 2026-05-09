Gruppo di Lavoro “Sanità nel Senisese: “grande partecipazione alla manifestazione di Senise, cittadini uniti contro l’isolamento sanitario”

Grande e partecipata manifestazione ieri a Senise per chiedere più sanità, più servizi vicini ai

cittadini e una maggiore integrazione con le strutture sanitarie dell’area Sud e dell’intera Basilicata.

Una mobilitazione forte e sentita, che ha visto cittadini, associazioni e rappresentanti del territorio

uniti nella difesa del diritto alla salute e nella richiesta di risposte concrete contro l’isolamento

sanitario del Senisese.

La partecipazione così ampia dimostra quanto questo tema sia centrale per le comunità locali e

quanto sia necessario garantire servizi sanitari efficienti, accessibili e realmente vicini alle persone.

Vorrei sottolineare l’intervento accorato, diretto, appassionato ed emozionante della coordinatrice

del gruppo di lavoro “Iniziativa Sanità nel Senisese”, Carmelina Bulfaro, responsabile della Camera

del Lavoro CGIL di Senise, che ha coinvolto emotivamente tutti i presenti.

Il suo è stato un intervento responsabile e consapevole dei rischi ai quali vanno incontro i cittadini

della comunità del Senisese a causa di questa situazione di isolamento sanitario.

Grazie Carmelina per la passione, la determinazione e le emozioni che ci hai trasmesso. Una vera

leader sa comunicare tutto questo con pacatezza, fermezza e autenticità, senza bisogno di alzare la

voce.

Nicola Donadio

Componente del Gruppo di Lavoro “Sanità nel Senisese”