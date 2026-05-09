Cocaina nascosta sotto il maglione: arrestato 55enne potentino sulla SS 96 bis

Un uomo di 55 anni residente a Potenza è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato di Matera con l’accusa di possesso di droga destinata allo spaccio.

L’intervento è avvenuto durante un’attività di controllo del territorio predisposta dalla Squadra Mobile materana per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti. I poliziotti hanno intercettato un’auto in transito sulla strada statale 96 bis, in direzione Potenza, nel territorio di Irsina.

All’interno del veicolo si trovavano tre persone. L’atteggiamento agitato mostrato dagli occupanti ha spinto gli agenti ad effettuare controlli più approfonditi sia sui passeggeri che sull’automobile.

Durante la perquisizione, uno dei presenti è stato trovato in possesso di un involucro nascosto sotto gli indumenti. All’interno vi erano due confezioni contenenti una sostanza bianca, successivamente analizzata dalla Polizia Scientifica di Matera e risultata essere cocaina per un peso totale di 31,4 grammi.

Dopo il sequestro della droga, gli investigatori hanno esteso le verifiche alle abitazioni dei tre uomini, tutte nel capoluogo lucano. Solo nell’appartamento del 55enne sono stati trovati altri 8,5 grammi di cocaina, lasciati sul tavolo della cucina all’interno di una busta in plastica.

Nel corso dell’operazione sono stati recuperati anche materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza stupefacente, un bilancino elettronico di precisione e diversi ritagli di cellophane.

Gli agenti hanno inoltre sequestrato 760 euro in contanti, somma ritenuta collegata all’attività di spaccio: 110 euro erano custoditi nel portafoglio dell’uomo, mentre altri 650 euro sono stati rinvenuti nella camera da letto.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione della magistratura competente, il 55enne è stato condotto presso la Casa Circondariale.