Allerta sanitaria dopo un volo KLM: monitorati quattro passeggeri italiani per rischio Hantavirus
Il Ministero della Salute ha disposto misure di controllo sanitario nei confronti di quattro cittadini italiani che hanno viaggiato su un volo KLM diretto a Roma, sul quale era salita temporaneamente una donna successivamente deceduta a causa di un’infezione da Hantavirus.
Secondo quanto comunicato dalle autorità sanitarie, la donna proveniva dalla nave da crociera scientifica Mv Hondius ed era stata successivamente ricoverata a Johannesburg, in Sudafrica, dove è morta dopo l’aggravarsi delle sue condizioni cliniche.
La passeggera avrebbe trascorso solo pochi minuti a bordo dell’aereo in coincidenza con il volo per Roma, ma il Ministero ha comunque deciso di adottare il protocollo di “sorveglianza attiva” come misura preventiva.
I contatti dei quattro viaggiatori italiani presenti sul volo sono stati identificati e trasmessi alle autorità sanitarie regionali competenti. Le persone interessate risiedono infatti in Calabria, Campania, Toscana e Veneto.
L’attività di monitoraggio è stata avviata in via precauzionale per verificare l’eventuale comparsa di sintomi riconducibili al virus, pur mantenendo un approccio improntato alla massima prudenza.
L’Hantavirus è un’infezione trasmessa principalmente attraverso il contatto con roditori infetti o con ambienti contaminati. Le autorità sanitarie continuano a seguire il caso e a mantenere alta l’attenzione, pur senza segnalare al momento particolari criticità sul territorio italiano.