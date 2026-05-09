Allarme cinghiali sulla variante Fosso di Spaccone a Senise: numerose segnalazioni

Cresce la preoccupazione tra gli automobilisti che percorrono quotidianamente la Variante Fosso di Spaccone a Senise ,dove nelle ultime settimane sono state registrate numerose segnalazioni relative alla presenza di grossi cinghiali che attraversano improvvisamente la carreggiata.

Alla redazione di Radio Senise sono giunte diverse testimonianze da parte di cittadini e pendolari che raccontano di aver avvistato interi branchi di ungulati, soprattutto nelle ore serali e notturne, ma anche al mattino presto. Si tratta di animali di grandi dimensioni che possono rappresentare un serio pericolo per la circolazione stradale.

Il rischio di incidenti è particolarmente elevato, considerata la velocità sostenuta con cui spesso si percorre quel tratto di strada. Un impatto con un cinghiale può causare danni ingenti ai veicoli e mettere in grave pericolo l’incolumità di conducenti e passeggeri.

Per questo motivo si raccomanda la massima prudenza a tutti gli automobilisti: è importante moderare la velocità, prestare attenzione alla segnaletica e mantenere alta la concentrazione, soprattutto nei tratti più bui e nelle zone adiacenti alla vegetazione.

I cittadini chiedono un intervento da parte degli enti competenti, con controlli più frequenti e l’adozione di misure utili a prevenire ulteriori situazioni di pericolo.

Radio Senise continuerà a monitorare la situazione e invita chiunque avvisti cinghiali lungo la Variante Fosso di Spaccone a segnalarlo tempestivamente, contribuendo così a tutelare la sicurezza di tutti.