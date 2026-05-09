A Senise un Open Day dedicato alla salute del capello, dermatologia ed estetica con il Prof. Giuseppe Maria Izzo

Il prossimo 23 maggio, presso il Centro Polimedical, nella sede di Senise, si terrà un Open Day dedicato alla salute del capello, alla dermatologia e all’estetica, con la partecipazione del Prof. Giuseppe Maria Izzo. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere informazione, prevenzione e attenzione al benessere della pelle e del cuoio capelluto, offrendo ai cittadini la possibilità di confrontarsi direttamente con uno specialista attraverso una consulenza informativa gratuita.

Nel corso della giornata sarà possibile ricevere indicazioni personalizzate riguardo problematiche legate alla salute del capello, alla cura della pelle e ai principali percorsi dermatologici ed estetici disponibili. A seguito della consulenza, i partecipanti potranno eventualmente valutare, insieme allo specialista, percorsi e trattamenti dedicati sulla base delle proprie esigenze.

L’Open Day rappresenta un’occasione per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e della corretta valutazione specialistica, in un ambito sempre più centrale non solo dal punto di vista estetico, ma anche della salute e del benessere personale. L’accesso all’iniziativa sarà libero e non sarà necessaria la prenotazione.

Sede Centro Polimedical di Senise: Via Antonio Gramsci 1, 85038 Per Informazioni: 388 122 1611