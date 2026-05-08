Nascita di 9 anatroccoli di Germano reale nell’Oasi naturale dell’Osservatorio Avifaunistico Lago di Montecotugno a Senise PZ

L’Oasi Osservatorio celebra un evento speciale: la nascita di ben 9 anatroccoli di Germano reale 🦆 (Anas platyrhynchos), un segno tangibile della vitalità e della salute dell’ecosistema locale.

I piccoli, nati pochi giorni fa, sono già attivi e curiosi e si muovono agilmente tra le acque calme dei laghetti dell’Osservatorio, alimentati dalla sorgente “Pisciuottolo di Roccandrea” e le rive ricche di vegetazione.

La loro comparsa rappresenta non solo un momento di gioia per visitatori e operatori dell’Oasi, ma anche un indicatore positivo della qualità dell’habitat: la presenza di Germani reali che si riproducono con successo è segno di un equilibrio naturale stabile e di acque pulite e sicure.

“La nascita di questi anatroccoli è una splendida notizia”, commenta la gestione dell’Oasi, “ogni nuovo esemplare è una conferma che i nostri sforzi di conservazione e tutela della fauna selvatica stanno dando i loro frutti. Invitiamo tutti i visitatori a rispettare l’ambiente e ad osservare questi piccoli tesori senza disturbarli.”

I Germani reali sono tra le anatre più riconoscibili e diffuse in Europa, ma come tutte le specie selvatiche hanno bisogno di spazi tranquilli e di ecosistemi ben mantenuti per crescere e prosperare.

L’Osservatorio Avifaunistico continua così il suo impegno nella protezione della biodiversità, con progetti di conservazione e monitoraggio delle specie locali.

I visitatori potranno ammirare questi piccoli nuotatori nelle acque della zona umida dell’Osservatorio, in uno spettacolo che unisce la meraviglia della natura alla consapevolezza dell’importanza di preservarla.