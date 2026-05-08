Milano celebra Arnaldo Pomodoro: alle Gallerie d’Italia una grande mostra per il centenario della nascita

A un anno dalla scomparsa di Arnaldo Pomodoro, nato a Morciano di Romagna nel 1926 e morto a Milano nel 2025, il mondo dell’arte rende omaggio a uno dei più grandi protagonisti dell’arte contemporanea italiana e internazionale del secondo Novecento.

Dal 29 maggio al 18 ottobre 2026 le Gallerie d’Italia – Piazza Scala ospiteranno la mostra “Arnaldo Pomodoro: una vita.

Le grandi opere delle Collezioni Intesa Sanpaolo e Fondazione Arnaldo Pomodoro”, promossa da Intesa Sanpaolo e dalla Fondazione Arnaldo Pomodoro.

L’esposizione, curata da Luca Massimo Barbero e Federico Giani, ripercorre oltre sessant’anni di ricerca artistica del Maestro: dagli esordi nella metà degli anni Cinquanta fino alle sperimentazioni più recenti degli anni Duemila.

Attraverso più di quaranta opere provenienti dalle Collezioni Intesa Sanpaolo e dalla Fondazione Arnaldo Pomodoro, il pubblico potrà seguire l’evoluzione del linguaggio creativo dello scultore, celebre in tutto il mondo per le sue monumentali sfere di bronzo e per la capacità di coniugare materia, geometria e tensione simbolica.

Il percorso espositivo presenterà sia i grandi capolavori che hanno segnato la storia artistica di Pomodoro, sia opere meno conosciute, accompagnate da documenti e materiali d’archivio selezionati dai curatori per offrire nuove chiavi di lettura della sua poetica.

La mostra si propone così come un grande viaggio dentro l’universo creativo di Arnaldo Pomodoro, artista che con le sue opere ha lasciato un segno indelebile nel panorama culturale internazionale.