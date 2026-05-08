Marky Ramone cittadino onorario di Castiglion Fiorentino: “Qui ho trovato lo spirito della libertà”

“Appena arrivato qui ho sentito subito lo spirito della libertà. Mi sono innamorato delle cose antiche, del cibo, dello stile di vita e ho conosciuto subito tante persone. New York, dove vivo, è una bellissima città che adoro ma totalmente diversa. Qui sto molto bene”.

Con queste parole Marky Ramone, al secolo Mark Steven Bell, ha raccontato il suo legame speciale con Castiglion Fiorentino, il comune in provincia di Arezzo che ha scelto come seconda casa insieme alla moglie.

Dall’8 maggio il celebre batterista dei Ramones è ufficialmente cittadino onorario della cittadina toscana, dove da anni vive per buona parte dell’anno dopo aver acquistato una casa nel centro storico.

La cerimonia di conferimento si è svolta nel giorno dedicato a San Michele Arcangelo, patrono di Castiglion Fiorentino, e in una data simbolica che coincide con il cinquantesimo anniversario del primo disco dei Ramones.

“Abbiamo scelto una giornata importante per tutti noi, così che da oggi Marky sia davvero castiglionese a tutti gli effetti”, ha dichiarato il sindaco Mario Agnelli durante la cerimonia ufficiale.

Anche il capogruppo di opposizione Paolo Brandi ha espresso apprezzamento per il riconoscimento, sottolineando il forte legame dell’artista con la comunità locale e il suo impegno accanto alla Filarmonica castiglionese, dove spesso tiene lezioni e suona insieme alla banda cittadina.

Visibilmente emozionato, Marky Ramone ha ricevuto simbolicamente le chiavi della città, ringraziando la comunità per l’affetto ricevuto: “Sono molto felice e questo mi conferma di aver fatto la scelta giusta”.