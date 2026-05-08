Lucana Film Commission lancia “Meet us at Cinema”

La Lucana Film Commission presenta il progetto Meet us at Cinema – Incontriamoci al Cinema, un’iniziativa che mira a rafforzare il ruolo del cinema come spazio di partecipazione, formazione e crescita culturale.

Il progetto è finalizzato alla valorizzazione delle sale cinematografiche quali presidi culturali territoriali e luoghi di aggregazione sociale, mediante la realizzazione di eventi che integrino la proiezione cinematografica con attività di approfondimento culturale (masterclass, incontri con autori, cast artistico e tecnico, dibattiti pubblici, rassegne).

Meet us at cinema è finanziato nell’ambito del Programma Operativo Complementare (POC) Basilicata 2014–2020 – Asse 5 “Tutela dell’ambiente ed uso efficiente delle risorse”, Azione 8 “Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale”.

Con la pubblicazione della manifestazione di interesse, la Fondazione invita tutte le sale cinematografiche della Basilicata ad aderire al progetto ed entrare a far parte di una short list aperta prodromica alla sottoscrizione di un protocollo con gli esercenti candidati allo svolgimento delle attività affidate.

“Le sale cinematografiche lucane rappresentano un imprescindibile volano di promozione per i progetti che la Lucana Film Commission sostiene – dichiara Margherita Romaniello, Presidente della Lucana Film Commission – Ma sono anche fondamentali presidi sociali, luoghi dove la visione di un film determina un punto ed un momento di aggregazione che dobbiamo accompagnare e valorizzare.

Per questo abbiamo creato il format Meet us at cinema, grazie al quale la Lucana Film Commission riconosce gli esercenti cinematografici lucani quali erogatori di servizi, partner nella gestione di eventi mirato. Siamo pertanto fiduciosi che tutte le sale aderiscano alla manifestazione e credano nel valore di questa iniziativa”.

Le sale aderenti dovranno mettere a disposizione spazi, attrezzature e personale, contribuendo alla realizzazione di appuntamenti che potranno spaziare dalle proiezioni dedicate alle produzioni girate in Basilicata fino ad eventi speciali legati al cinema nazionale e internazionale.

La Fondazione curerà direttamente la direzione artistica e si farà carico dell’organizzazione culturale degli eventi.

Particolare attenzione sarà riservata anche all’accessibilità culturale, attraverso formule di partecipazione agevolata rivolte al pubblico, con l’obiettivo di ampliare la fruizione cinematografica e avvicinare nuovi spettatori alle sale.

Le domande di adesione dovranno essere inviate esclusivamente via PEC all’indirizzo [email protected] entro le ore 14:00 del 15 maggio 2026 per la prima finestra di valutazione. Successivamente, le candidature continueranno ad essere esaminate con cadenza periodica per tutta la durata del progetto.

L’avviso è pubblicato sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale della Fondazione Lucana Film Commission.