Assessore Latronico: espressioni ingiuriose e allusioni
L’assessore regionale alla Salute rende noto di aver dato mandato ad un legale al fine di valutare ed intraprendere ogni azione, in sede civile e penale, nei confronti del signor Enzo Basentini in relazione alle gravissime affermazioni diffuse a mezzo social nelle ultime ore.
L’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, rende noto di aver dato mandato ad un legale al fine di valutare ed intraprendere ogni azione, in sede civile e penale, nei confronti del signor Enzo Basentini in relazione alle gravissime affermazioni diffuse a mezzo social nelle ultime ore.
L’iniziativa si è resa necessaria non tanto per la pur legittima difesa della onorabilità personale, quanto per la ferma tutela del decoro e della credibilità dell’Istituzione regionale.
Le dichiarazioni in oggetto, cariche di espressioni ingiuriose e allusioni prive di fondamento, superano ampiamente il perimetro del diritto di critica politica per sfociare in una vera e propria aggressione verbale volta a delegittimare l’azione di governo nel delicato comparto della sanità.
“Le istituzioni che rappresentiamo – dice Latronico – appartengono ai cittadini lucani e non possono essere oggetto di fango o di attacchi sistematici finalizzati a minarne la stabilità e la reputazione.
È un dovere civico e istituzionale reagire a linguaggi che incitano all’odio e alla diffamazione, specialmente quando questi provengono da chi opera nel settore della sanità privata e dovrebbe conoscere l’importanza del rispetto delle regole e del confronto civile”.
L’assessore ribadisce che l’impegno del Dipartimento prosegue con la massima trasparenza, concentrato esclusivamente sul potenziamento dei servizi ai pazienti e sulla corretta gestione delle risorse pubbliche: “Non permetteremo che il clima di collaborazione e il lavoro di riforma che stiamo portando avanti vengano inquinati da personalismi o tentativi di intimidazione mediatica.
La verità e la correttezza dell’operato istituzionale – conclude Latronico – saranno accertate nelle sedi competenti, a garanzia del rispetto che si deve alla Regione Basilicata e a tutti i professionisti che vi operano con dedizione”.