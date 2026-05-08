Assessore Latronico: espressioni ingiuriose e allusioni

L’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, rende noto di aver dato mandato ad un legale al fine di valutare ed intraprendere ogni azione, in sede civile e penale, nei confronti del signor Enzo Basentini in relazione alle gravissime affermazioni diffuse a mezzo social nelle ultime ore.

L’iniziativa si è resa necessaria non tanto per la pur legittima difesa della onorabilità personale, quanto per la ferma tutela del decoro e della credibilità dell’Istituzione regionale.

Le dichiarazioni in oggetto, cariche di espressioni ingiuriose e allusioni prive di fondamento, superano ampiamente il perimetro del diritto di critica politica per sfociare in una vera e propria aggressione verbale volta a delegittimare l’azione di governo nel delicato comparto della sanità.

“Le istituzioni che rappresentiamo – dice Latronico – appartengono ai cittadini lucani e non possono essere oggetto di fango o di attacchi sistematici finalizzati a minarne la stabilità e la reputazione.

È un dovere civico e istituzionale reagire a linguaggi che incitano all’odio e alla diffamazione, specialmente quando questi provengono da chi opera nel settore della sanità privata e dovrebbe conoscere l’importanza del rispetto delle regole e del confronto civile”.

L’assessore ribadisce che l’impegno del Dipartimento prosegue con la massima trasparenza, concentrato esclusivamente sul potenziamento dei servizi ai pazienti e sulla corretta gestione delle risorse pubbliche: “Non permetteremo che il clima di collaborazione e il lavoro di riforma che stiamo portando avanti vengano inquinati da personalismi o tentativi di intimidazione mediatica.

La verità e la correttezza dell’operato istituzionale – conclude Latronico – saranno accertate nelle sedi competenti, a garanzia del rispetto che si deve alla Regione Basilicata e a tutti i professionisti che vi operano con dedizione”.