Arena di Verona, il 5 giugno “Campioni del mondo. Italia loves UNESCO”: lirica, musica e cucina italiana in una festa unica

Un evento straordinario all’Arena di Verona. Ma soprattutto una grande festa dedicata all’Italia, alla sua cultura e alle sue eccellenze riconosciute nel mondo.

Il prossimo 5 giugno 2026 andrà in scena “Campioni del mondo. Italia loves UNESCO”, uno spettacolo senza precedenti pensato per celebrare il primato italiano come Paese con il maggior numero di patrimoni UNESCO al mondo e il recente riconoscimento del canto lirico e della cucina italiana come patrimoni dell’umanità.

Sarà una serata-evento capace di unire musica, arte, tradizione e spettacolo in due grandi scenari nel cuore di Verona.

Sul palco dell’Arena prenderà vita un imponente spettacolo lirico con oltre 500 artisti, dove le più grandi stelle dell’opera si alterneranno accanto a celebri icone pop e rock in un incontro artistico unico nel suo genere.

Contemporaneamente, in Piazza Bra, spazio a un grande omaggio alla cucina italiana: una spettacolare cena popolare sotto le stelle che coinvolgerà mille persone, realizzata dal vivo come un grande racconto collettivo dei sapori e delle tradizioni del Paese.

L’evento sarà trasmesso in mondovisione con diretta su Rai1, portando le immagini di Verona e dell’Italia nelle case di milioni di spettatori. Ma il pubblico potrà anche vivere l’esperienza dal vivo: i biglietti sono già disponibili online insieme ai primi ospiti confermati della manifestazione.