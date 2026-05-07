SNAG e Confcommercio Potenza: al via l’alleanza per il futuro delle edicole lucane

Siglato il Protocollo d’Intesa: più servizi, maggiore rappresentanza istituzionale e una sede comune per sostenere l’editoria di prossimità sul territorio.

Si apre una nuova fase per le edicole della provincia di Potenza. Nella giornata del 30 aprile è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra SNAG – Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai e Confcommercio Imprese per l’Italia Potenza, rappresentata dal presidente Angelo Lovallo. All’incontro hanno preso parte anche il Presidente SNAG Potenza, Vincenzo Pepe e il Vicepresidente nazionale, Antonio Losapio.

L’accordo formalizza l’ingresso ufficiale dello SNAG provinciale di Potenza nel sistema Confcommercio, unendo la capillarità del sindacato alla forza organizzativa della principale confederazione delle imprese in Italia.

L’intesa nasce con l’obiettivo di rispondere alle sfide di un mercato editoriale in continua evoluzione, offrendo ai rivenditori di giornali nuove e innovative opportunità di servizio e strumenti concreti di supporto alle imprese associate.

“Questo accordo rappresenta un atto di forte valenza politico-sindacale. Vogliamo valorizzare l’edicola come presidio sociale e culturale, potendo contare sulla rete di Confcommercio per dialogare in maniera più efficace con enti e amministrazioni locali”, ha dichiarato il Vicepresidente nazionale Antonio Losapio.

L’adesione dello SNAG al sistema Confcommercio preserva pienamente l’autonomia operativa del sindacato, rafforzandone al contempo l’efficacia. La collaborazione con Confcommercio garantirà infatti un supporto tecnico e strategico fondamentale per accompagnare l’innovazione del modello di business delle edicole.

Con questa intesa, SNAG consolida la propria presenza istituzionale in Basilicata. “Si tratta di un passo importante per ampliare il sostegno e l’assistenza alle edicole del territorio, in una fase particolarmente delicata per il settore”, ha sottolineato Vincenzo Pepe, Presidente SNAG Potenza.

Snag-Confcommercio ha intanto intensificato la propria iniziativa incontrando il sottosegretario all’Editoria, Alberto Barachini, per discutere della conferma dei bonus destinati alle rivendite di giornali e dello sviluppo dei servizi nelle edicole. Al termine dell’incontro, il presidente dello Snag, Renato Russo, ha definito il confronto “positivo e propositivo”, sottolineando come l’associazione abbia ribadito la necessità di mantenere il sistema di incentivi, proponendo al contempo interventi tecnici per rafforzarne l’efficacia e migliorarne le modalità di erogazione. L’obiettivo, ha spiegato, è sostenere in modo più incisivo le rivendite in difficoltà, in particolare quelle nei chioschi, ampliando l’accesso ai fondi disponibili.

Secondo le elaborazioni dello Snag, grazie agli interventi del Governo il tasso di chiusura delle edicole — al netto delle nuove aperture — nel 2025 è sceso al 3,6%, segnando un ulteriore miglioramento. Nel corso del confronto è stato affrontato anche il tema dello sviluppo dei servizi nelle edicole. Russo ha evidenziato l’importanza di introdurre nuove attività, nel rispetto della normativa sulla privacy, per facilitare l’erogazione di certificati e servizi digitali ai cittadini. Dal Sottosegretario, ha aggiunto il presidente, è arrivata “attenzione e piena disponibilità” ad approfondire le proposte presentate, sia sul fronte degli incentivi sia su quello dell’implementazione dei servizi digitali, con l’obiettivo di proseguire il percorso avviato. Lo SNAG ha infine ribadito la necessità di garantire misure di sostegno alla rete delle edicole anche per il 2026, sottolineando al contempo l’urgenza di sviluppare nuove opportunità di redditività per il settore.

In chiusura, Russo ha evidenziato i segnali positivi provenienti da Governo, Regioni e Comuni, criticando invece l’assenza di iniziative da parte degli editori, “ai quali è stato chiesto un impegno concreto attraverso investimenti mirati sulla rete delle edicole, anche alla luce di un Accordo Nazionale scaduto da oltre vent’anni”.