Pubblicato il libro “Una sfera a due dimensioni. Il calcio come bussola della storia”

Un viaggio evocativo tra sport, geopolitica e società nel libro di Mauro Patanella e Ivan Larotonda.

Il saggio, edito da Photo Travel Editions, sarà presentato in anteprima assoluta giovedì 14 maggio alle ore 15,00 presso lo stand del Consiglio Regionale della Basilicata.

Il calcio smette di essere solo uno sport per farsi lente d’ingrandimento sui grandi eventi del Novecento e del nostro tempo.

È questa la promessa di “Una sfera a due dimensioni – Il calcio come bussola della storia”, l’attesissimo saggio scritto a quattro mani da Mauro Patanella e Ivan Larotonda.

Il volume, pubblicato dalla Casa Editrice Photo Travel, sarà svelato in anteprima assoluta al Salone Internazionale del Libro di Torino, ospite d’eccezione presso lo stand del Consiglio Regionale della Basilicata, per poi approdare ufficialmente in tutte le librerie il 17 maggio.

Impreziosito dalla prefazione del prof. Rocco Galasso, Vice Presidente dell’Associazione Direttori Sportivi (A.Di.Se), il libro indaga le dinamiche in cui il rettangolo verde si trasforma in un grande teatro dove si riflettono le ambizioni nazionali, i conflitti ideologici e le aspirazioni collettive dei popoli.

L’opera è sapientemente articolata in due sezioni complementari:

Nella prima parte, intitolata “Il calcio è un gioco semplice”, Mauro Patanella esplora l’anima più emotiva e controversa di questo sport, riflettendo persino sull’impatto della tecnologia moderna (V.A.R. e G.L.T.).

L’autore ripercorre le gesta e i destini incrociati di figure che hanno segnato epoche intere: dal Divin Codino a Byron Moreno, passando per O Rei Pelé, la Pulce Messi e l’immortale El Pibe de Oro, Diego Armando Maradona.

Nella seconda parte, “Geopolitica, tattiche e strategia del gioco più bello”, Ivan Larotonda proietta il lettore in una profonda analisi storica, dimostrando come il calcio si spinga ben oltre il puro agonismo.

Vengono narrati eventi epocali in cui il pallone si intreccia indissolubilmente con la storia mondiale, come il commovente miracolo di Natale nelle trincee, la tragica guerra tra Honduras ed El Salvador e la titanica sfida tra Argentina e Inghilterra.

Larotonda analizza inoltre l’evoluzione di moduli e tattiche, svelandoli come specchio fedele delle culture e dei popoli che li hanno adottati.

Come sottolineato dal prof. Galasso nella sua prefazione, “il calcio, in fondo, non è mai solo calcio”. “Una sfera a due dimensioni” incarna alla perfezione questo spirito, ergendosi a bussola della storia per invitare ogni appassionato a guardare molto oltre il risultato sportivo.