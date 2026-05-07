Potenza, fogli di via per tre uomini sospettati di reati contro il patrimonio

Nella giornata odierna il Questore di Potenza ha emesso tre misure di prevenzione del foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel territorio comunale per la durata di tre anni, nei confronti di altrettanti soggetti provenienti da fuori provincia.

Il provvedimento è scaturito a seguito di un servizio straordinario di controllo del territorio predisposto dalla Polizia di Stato e finalizzato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio. Gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Basilicata e della Sezione Polizia Stradale di Potenza hanno proceduto al controllo di un’autovettura utilitaria di colore grigio con a bordo tre uomini.

L’attenzione degli operatori è stata attirata dal comportamento sospetto del veicolo, intercettato nei pressi dello svincolo di Potenza Ovest e successivamente fermato lungo il Raccordo Autostradale 5.

Dagli accertamenti eseguiti sul posto, i tre soggetti sono risultati gravati da numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, tra cui furti in abitazione e possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso.

Nel corso del controllo gli agenti hanno rinvenuto diversi telefoni cellulari di vecchia generazione, elemento che ha immediatamente insospettito gli investigatori. Successivi approfondimenti hanno inoltre consentito di recuperare altri dispositivi telefonici che sarebbero stati abbandonati poco prima dai tre uomini controllati.

Le verifiche tecniche effettuate sulle schede SIM utilizzate nei telefoni hanno poi permesso di accertare che risultavano intestate a soggetti inesistenti, presumibilmente attraverso l’utilizzo di documenti falsi o contraffatti. Le SIM sarebbero state inoltre attivate recentemente presso un punto vendita fuori regione.

Alla luce degli elementi raccolti, i tre soggetti sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di ricettazione.

L’operazione rientra nel più ampio piano di prevenzione e contrasto ai reati contro il patrimonio intensificato dalla Polizia di Stato sull’intero territorio provinciale.