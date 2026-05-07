Nuovi orari delle navette da e per l’areoporto di Bari

Entrano in vigore i nuovi orari del servizio bus navetta da e per l’aeroporto “Karol Wojtyła” di Bari, rimodulati a seguito di un confronto condiviso dall’Amministrazione Nicoletti, Cotrab e Cotrap al fine di rendere il collegamento maggiormente aderente alle esigenze dell’utenza aeroportuale e del settore turistico. Lo rende noto il Comune di Matera.

La revisione degli orari nasce dalla volontà di garantire un servizio più efficiente, funzionale e coerente con i flussi dei voli in arrivo e in partenza, assicurando collegamenti più agevoli per cittadini, turisti e operatori economici del territorio.

Il servizio sarà garantito tutti i giorni, comprese domeniche e festività, con una programmazione aggiornata e più rispondente alle reali necessità dei viaggiatori.

“Con questa rimodulazione degli orari compiamo un ulteriore passo avanti verso un sistema di mobilità più moderno ed efficace – dichiara il Sindaco Antonio Nicoletti –. Come avevamo già anticipato nelle scorse settimane, abbiamo lavorato per migliorare la qualità del servizio pubblico e offrire collegamenti adeguati ai nuovi piani aeroportuali, sostenendo concretamente il turismo e l’accessibilità del territorio”.

“Abbiamo lavorato in sintonia con Cotrab e Cotrap al fine di garantire una migliore coincidenza con gli orari dei voli – aggiunge l’Assessore alla Mobilità Daniele Fragasso –. I nuovi orari consentiranno una maggiore fruibilità del trasporto da parte di residenti e visitatori, contribuendo a rendere più semplice e sostenibile il raggiungimento dell’aeroporto”.

L’amministrazione comunale invita cittadini e utenti a consultare i nuovi orari presso i canali ufficiali.