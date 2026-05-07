Linea Verde celebra la Festa della Mamma in Basilicata: viaggio nel cuore autentico della Lucania

Domenica 10 maggio 2026, alle ore 12.20 su Rai 1, andrà in onda una nuova puntata di Linea Verde dedicata alla Festa della Mamma e alla Basilicata, o meglio alla Lucania, termine antico che ne racconta l’anima più autentica e profonda.

A guidare il viaggio saranno il lucano Peppone Calabrese, insieme a Fabio Gallo e Margherita Granbassi, protagonisti di un itinerario emozionante tra le terre fertili del Vulture, territorio ricco di storia, cultura e tradizioni contadine.

La puntata seguirà un “filo” metaforico che unisce generazioni, raccontando il legame profondo tra la terra lucana e le donne che ne custodiscono identità, memoria e futuro. Attraverso incontri, testimonianze e paesaggi suggestivi, il programma metterà in luce il coraggio, la determinazione e il valore delle donne lucane, figure centrali nella vita sociale e agricola del territorio.

Tra borghi, vigneti e produzioni tipiche, il pubblico sarà accompagnato alla scoperta di una Basilicata autentica, fatta di sapori, tradizioni e storie familiari che si intrecciano con il significato più profondo della Festa della Mamma. Un racconto che unisce emozione, territorio e cultura, nel segno della valorizzazione delle eccellenze italiane.