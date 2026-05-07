Legambiente presenta Foreste in Tour in Basilicata

Venerdì 8 maggio a Potenza presso ScamBioLogico a partire dalle 9:30, si svolgerà la tappa Lucana di Foreste in Tour l’iniziativa di Legambiente dedicata agli ecosistemi forestali, per promuovere la gestione forestale sostenibile e responsabile, favorire la certificazione e la pianificazione forestale e l’utilizzo a cascata delle risorse naturali e accompagnare i territori a valorizzare il loro patrimonio forestale.

Foreste in Tour è la declinazione territoriale del Forum Foreste di Legambiente che ogni anno organizza anche l’evento nazionale La Bioeconomia delle Foreste, attraverso i quali l’associazione si confronta con le istituzioni, i proprietari forestali, gli enti gestori, le imprese e le cooperative, i professionisti, i centri di ricerca e gli studiosi sugli ecosistemi forestali e sul loro l’utilizzo multifunzionale e sostenibile.

Il Forum Foreste di Legambiente analizza il contributo degli ecosistemi forestali per il contrasto della crisi climatica e la mitigazione dei rischi naturali, sviluppa le opportunità che offrono per attuare il Clean Industrial Deal Made in Italy di un settore importante per la produzione manifatturiera del Paese, e valorizza il contributo che offrono le risorse di origine legnosa per la decarbonizzazione dell’economia e la transizione ecologica dei territori.

In Italia gli ecosistemi forestali coprono il 36,4% del territorio e si estendono per quasi 11 milioni di ettari e, secondo recenti aggiornamenti, la superficie forestale continua ad aumentare (Carta Forestale d’Italia -CFI 2020).

In Basilicata i boschi occupano quasi il 40% della superficie regionale, ma il settore forestale regionale si trova in una fase di profonda trasformazione, caratterizzata da un patrimonio naturale di grande valore che convive con fragilità strutturali e il tentativo di una rinnovata strategia di rilancio.

Foreste in Tour arriva in Basilicata con la prospettiva di sollecitare le istituzioni del territorio e la Regione a superare i ritardi nella gestione forestale sostenibile, ampliare la conoscenza degli ecosistemi, accelerare i percorsi di pianificazione e certificazione forestale anche allo scopo di utilizzare meglio le risorse disponibili e ridurre le importazioni di materia prima forestale, creare nuova occupazione qualificata.

L’evento è organizzato da Legambiente con il patrocinio tra gli altri di Fiper (Federazione Italiana di Produttori di Energia da Fonti Rinnovabil), UNCEM (Unione nazionale dei comuni, comunità ed enti montani), PEFC Italia, FSC Italia, Crea (Consiglio Per La Ricerca In Agricoltura E L’Analisi Dell’Economia Agraria), Federazione Filiera Legno, Cluster Italia Foresta Legno, Conlegno, LegaCoop, Parco Nazionale dell’Appennino Lucano.