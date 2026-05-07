Il 9 maggio la Giornata dell’Europa 2026

“La Giornata dell’Europa, celebrata ogni anno il 9 maggio, ricorda la Dichiarazione di Robert Schuman, con cui il ministro degli Esteri francese Robert Schuman propose la creazione di una comunità europea per la gestione condivisa delle risorse strategiche del dopoguerra.

Questa iniziativa – rende noto il Centro Europe Direct Basilicata – è comunemente considerata il punto di avvio del processo di integrazione europea.

La Festa dell’Europa è un’occasione per riflettere sui valori dell’Unione Europea e per celebrare la pace e l’unità tra i popoli europei. È anche un momento per promuovere la conoscenza dell’Europa e delle sue istituzioni, e per incoraggiare la partecipazione dei cittadini alla vita europea”.

“Nel contesto attuale, caratterizzato da trasformazioni geopolitiche, economiche e tecnologiche, – sottolinea il Cedb – la ricorrenza si inserisce nel dibattito sul ruolo dell’Unione europea nel rafforzare sicurezza, prosperità e capacità decisionale, anche attraverso una maggiore cooperazione tra gli Stati membri. In Italia, la Festa dell’Europa è celebrata con eventi e manifestazioni in tutta la penisola.

La Giornata dell’Europa rappresenta inoltre un’occasione di dialogo con i cittadini, volta a illustrare le principali iniziative dell’UE in ambiti quali tutela dei diritti, sviluppo economico e partenariati internazionali.

La Festa dell’Europa – conclude il Centro Europe Direct Basilicata – è un’occasione per ricordare che l’Europa è un progetto di pace e di cooperazione, e che la sua unità è fondamentale per garantire la stabilità e la prosperità del continente”.