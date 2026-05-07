I Rolling Stones annunciano il nuovo album “Foreign Tongues”: uscita mondiale il 10 luglio

I Rolling Stones tornano con un nuovo album in studio. Dopo le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, la storica band britannica ha ufficializzato l’uscita di Foreign Tongues, in arrivo il 10 luglio in tutto il mondo.

Il disco conterrà 14 brani inediti e arriva a meno di tre anni da Hackney Diamonds, album che aveva conquistato pubblico e critica vincendo anche un Grammy Award e raggiungendo le vette delle classifiche internazionali.

Ad anticipare il nuovo progetto sarà il singolo In the Stars, definito dalla band come un brano energico e coinvolgente, già disponibile sulle piattaforme digitali insieme alla traccia d’apertura dell’album, Rough and Twisted. I due brani saranno pubblicati anche in formato fisico il prossimo 15 maggio.

Foreign Tongues è stato registrato ai Metropolis Studios di West London nel corso di un intenso periodo creativo che ha visto Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood lavorare nuovamente insieme al produttore Andrew Watt, già dietro al successo di Hackney Diamonds. Secondo quanto raccontato dal gruppo, l’intero album ha preso forma in meno di un mese.

“Le settimane dedicate alla registrazione di Foreign Tongues sono state molto intense. Avevamo 14 brani fantastici e abbiamo lavorato il più velocemente possibile”, ha dichiarato Mick Jagger.

Keith Richards ha sottolineato l’entusiasmo che ha accompagnato il progetto: “È stato un mese di grande intensità. Per me ciò che conta è il divertimento. Sono fortunato a poter fare questo e spero che duri a lungo”.

Ronnie Wood ha invece parlato dell’atmosfera creativa vissuta in studio: “Tutta la band ha dato il meglio di sé durante il processo. Molto spesso abbiamo centrato l’obiettivo già alla prima ripresa. Spero che piaccia a tutti”.

La copertina dell’album porta la firma dell’artista americano Nathaniel Mary Quinn, autore del dipinto scelto per rappresentare il nuovo lavoro della band.

Con Foreign Tongues, i Rolling Stones puntano ancora una volta a rinnovare il proprio sound senza perdere l’identità che li ha resi una delle band più influenti della storia del rock.