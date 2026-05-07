Digit@l Power – La forza della differenza Percorsi di empowerment femminile, competenze digitali e creatività condivisa

Prosegue il percorso di “Digit@l Power – la forza della differenza”, progetto promosso dall’Associazione MAC – Movimento di Arte e Cultura di Lavello in qualità di capofila dell’ATS, in partenariato con l’associazione Arkestra di Rionero in Vulture.

L’iniziativa si sviluppa come un articolato programma di azioni integrate dedicate all’inclusione digitale, all’empowerment femminile e alla valorizzazione delle competenze personali, creative e professionali delle partecipanti, con l’obiettivo di rafforzare autonomia, consapevolezza e partecipazione attiva delle donne nei processi sociali e lavorativi.

Il progetto, finanziato nell’ambito dell’Accordo di Programma (ADP) 2022/2024 – Linea B, promosso dalla Regione Basilicata in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito delle iniziative di rilevanza locale del Terzo Settore (artt. 72 e 73 del D.Lgs. 117/2017), si inserisce nelle politiche di inclusione sociale e promozione dell’empowerment femminile, in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Nel corso delle attività, il progetto ha costruito un percorso multidimensionale che ha coinvolto le partecipanti in momenti pubblici di confronto, esperienze formative e laboratori pratici.

Accanto agli appuntamenti di presentazione e sensibilizzazione sul territorio, si sono sviluppati percorsi di approfondimento culturale che hanno messo al centro il racconto di esperienze femminili legate a creatività, autonomia e partecipazione.

Un ruolo centrale è stato dedicato allo sviluppo delle competenze digitali, con attività finalizzate a favorire l’accesso consapevole agli strumenti della cittadinanza digitale e a supportare l’orientamento al lavoro attraverso l’utilizzo delle piattaforme online e la costruzione del curriculum digitale.

Allo stesso tempo, il progetto ha attivato laboratori di empowerment personale e creativo che hanno utilizzato linguaggi differenti, dalla voce alla performance, dalla manualità alla progettazione artigianale, come strumenti di espressione e crescita.

Le partecipanti sono state coinvolte in esperienze che hanno favorito collaborazione, apprendimento condiviso e riscoperta delle proprie capacità individuali, anche attraverso attività legate alla tradizione e alla dimensione comunitaria.

Il percorso ha inoltre previsto momenti di riflessione dedicati ai temi della leadership femminile, della consapevolezza personale e del cambiamento sociale, contribuendo a rafforzare una visione integrata tra crescita individuale e trasformazione collettiva.

Nel loro insieme, le attività realizzate confermano la coerenza del progetto con i propri obiettivi strategici: promuovere inclusione, ridurre i divari digitali, valorizzare il ruolo delle donne nei contesti sociali e professionali e sostenere processi di empowerment fondati su competenze, relazioni e creatività.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Seminario “La forza gentile” [secondo appuntamento] 8 maggio – Rionero in Vulture – Visioni Urbane | 9 maggio – Lavello – sede MAC

Ore 16.00 – durata circa 4 ore

Un nuovo ciclo di incontri dedicato al tema “Emozioni e confini”, per approfondire il rapporto tra consapevolezza personale, identità femminile e trasformazione sociale attraverso pratiche esperienziali, confronto e strumenti di ascolto attivo.

Performance live “Frequenza Comune – Suoni, voci e identità femminile”

10 maggio – Lucus – Atella

Ore 19.00

Le partecipanti del laboratorio di musica porteranno in scena una performance musicale dal vivo, esito del percorso di esplorazione di voce, corpo e identità sonora femminile. Un momento pubblico di restituzione artistica e condivisione del lavoro svolto con la comunità.

Per maggiori informazioni

Mac Movimento di Arte e Cultura

331 872 7430